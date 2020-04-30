Алексей Олейник: Некрасиво рассуждать о проблемах в России, находясь в США

Ранее президент UFC Дана Уайт пообещал, что его компания станет первой крупной спортивной организацией, которая вернется к обычному графику в период пандемии коронавируса.

Добавим, что в последнем поединке 42-летний Олейник, на счету которого 58 побед, 13 поражений и одна ничья, выиграл у американца Мориса Грина, а Вердум проиграл россиянину Александру Волкову, после чего был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

«ТУРНИР 9 МАЯ СОСТОИТСЯ»

– Все планы по турниру утверждены? Могут ли быть какие-то изменения, переносы?

– По месту проведения и дате турнира все решено. Никаких изменений быть не должно.

– Как сильно ситуация в мире отразилась на вашей подготовке?

– На самом деле проблем было не так уж и много. Что-то пришлось делать по-другому. У меня есть дом, спортзал и достаточно закрытый образ жизни. На меня нынешняя ситуация практически не повлияла. Я ограничиваюсь только поездками в продуктовый магазин. Пожалуй, все. Нет суточных очередей, недосыпания или недоедания. Более-менее обычная подготовка.

Главное изменение – чуть меньше тренировок. В зале American Top Team ограниченный доступ для всех. Если обычно я тренировался 12-13 раз в неделю, сейчас тренируюсь 8-9 раз в неделю.

– Этого достаточно, чтобы набрать оптимальную форму?

– Может форма будет не самая блестящая за мои два-три года, но хорошая.

– Много было нервотрепки, когда турниры отменялись один за другим?

– Чуть-чуть понервничал. Я уже провел двухмесячную подготовку, и пошла информация по отмененным турнирам. Перенесется или нет? В этой стране или на острове? Не хотелось тратить силы впустую.

– UFC держал в курсе дел или информацию черпали из СМИ?

– Мы все узнаем от UFC. Нам приходят сообщения, электронные письма. У меня один адрес уже семь лет. Один человек отвечает за документацию, другой за перемещения бойцов. Со всеми на контакте и это отработано годами с одними и теми же людьми. Есть свои департаменты, в которые можно по необходимости обратиться. Например, медицина. В разных штатах и странах разные требования по допуску к боям. Это большой департамент. Мы всегда на связи, поэтому проблем нет.

«В США МОЖНО ГУЛЯТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ»

– Какие ограничения были в США из-за пандемии?

– В Майами закрыты все общественные места. Хозяйственные магазины, магазины одежды, школы, детские площадки, кинотеатры и так далее. Работают продуктовые магазины. При их посещении рекомендуется быть в масках. На этом ограничения заканчиваются. Выходить из дома, ездить, гулять по улице и заниматься спортом – разрешено. Но спортзалы и фитнес-клубы официально закрыты.

– В России введены штрафы за нарушение режима самоизоляции. Избыточная мера?

– Не знаю. Тогда это надо по-другому называть. Самоизоляция – это собственное желание.

– Тогда правильно назвать это принудительной изоляцией.

– Будет некрасиво рассуждать, когда я нахожусь в другой стране и обсуждаю этот вопрос – что в России что-то не так. Я знаю, как в США. Официально заболевших у нас не меньше. Подозреваю, что даже больше. В том числе тяжело больных и умерших, но такой изоляции у нас нет. Хотя говорят, что в Нью-Йорке с этим было построже, чем в Майами. Но про большие штрафы я не слышал.

– Заканчивая тему коронавируса, на улице в США людей много?

– Относительно много. И хотел бы добавить к ранее сказанному. В США к этой проблеме люди относятся ответственно. Они реально не покидают дом без надобности и везде соблюдают дистанцию. Ходят на расстоянии двух-трех метров и почти все носят маски, хотя даже людей без масок никто не штрафует. Но в них ходят процентов 95 людей. Есть самосознание без бахвальства демонстративно не соблюдать рекомендации, которое граничит с глупостью.

«СТАРАЯ ГВАРДИЯ МОЩНЫХ ГРЭППЛЕРОВ»

– Как оцените свое выступление в бою с Морисом Грином? Всем довольны?

– Результат положительный, значит доволен. Мне всегда противостоят профессионалы, и сколько бы я не прорабатывал стратегию, мой соперник делает то же самое. Нельзя победить в одни ворота. Соперник тоже готовится под тебя. Он и его тренера работают месяцами и годами над своими коронками, чтобы применить их в нужный момент. Поэтому бой получился сложным. Морис Грин хорошо настроился, но для меня поединок прошел нормально.

Я вижу свои ошибки после боя, но в целом, понятно, что соперник тоже много работал. Грин – молодой, огромный и заряженный детина. Легко снести его не получилось бы, а результат – хороший.

– Фабрисио Вердум не дрался два года. Как нужно готовиться к такому сопернику?

– Он выступал по джиу-джитсу. Много тренировался, проводил мастер-классы и был в хорошей форме. Неизвестно, что лучше для здоровья – отдыхать и работать в режиме «лайт» два года или пахать в этот период на износ как я? Ломать кости, лежать в больнице, делать операции и восстанавливаться. Большой вопрос: Что лучше для организма?

– Вердум сейчас в Бразилии?

– Нет. Он в США. Насколько я знаю, еще полтора месяца назад он находился в Калифорнии, где тренировался.

– Десять лет назад ваш бой с Вердумом точно можно было назвать дуэлью лучшего грэпплера и джитсера. Насколько это утверждение истинно сейчас?

– Истинно и сейчас, потому что вряд ли кто-то из действующих бойцов способен перебороть Вердума. Именно перебороть, выиграть болевым приемом. Не думаю, что кто-то из тяжеловесов на это способен. Да и мне тоже сложно ловить на приемы топовых соперников. Наверное, в абсолютном плане ничего за десять лет не изменилось. На данный момент борцов лучше нет.

Проиграть может кто угодно: и я, и Вердум. Но это будет случайность – ударят по голове и придушат. Это возможно. А вот именно обыграть всех и каждого в борьбе в плане приемов… Я не знаю такого бойца в UFC за последние годы, который бы провел пять-семь удушающих приемов. В тяжах таких точно нет.

И в UFC акцент сейчас идет на ударников. Даже борцы идут в ударную технику. Она – шустрая, техничная, демонстративная, динамичная и интересная. Но в физическом плане она легче, чем борьба. Борьба отнимает больше сил и энергии. Зрителям больше нравится нокауты и удары с вертушек, поэтому бойцов подталкивают к этому, а мы из старой гвардии мощных грэпплеров.

«ВЕРДУМ НЕДООЦЕНИЛ ВОЛКОВА»

– Последний бой Вердум провел против Александра Волкова. Какие ошибки бразилец тогда совершил?

– Со стороны показалось, что Вердум недооценил Волкова. Они тренировались вместе много лет назад. Думаю, что тогда бразилец спокойно обыгрывал Сашу. Выходя на бой, он полагал: «Что тут такого? Я с ним справлялся». Но Волков с тех пор улучшил борьбу и так далее. Вердум же ждал старую версию Саши. Или похожего. Ведь и сам Фабрисио стал лучше за счет опыта, но молодой организм растет быстрее. Так что тут, наверное, была недооценка Вердумом своего соперника. Он вышел на Волкова, которого когда-то знал, а того Волкова уже не было. Нынешний Александр стал гораздо опаснее, сильнее и мощнее. Когда Вердум был разбит, потерял силы, он попытался перейти в партер, но ничего у него не вышло. Если бы он сразу сделал акцент не на ударную технику, а на борьбу, у него было бы больше шансов, чем оказалось впоследствии.

– А у вас были совместные тренировки с Вердумом?

– Нет. Я с ним не работал.

– Кто вам помогает в подготовке сейчас?

– Работаю с обычными спарринг-партнерами и тренерами. У нас в зале восемь-десять тяжеловесов в среднем. И мы меняемся от боя к бою. При подготовке к Марку Ханту со мной работал партнер с ростом 178-180 см, коренастый, с мощным ударом. Сейчас я работаю с высоким парнем, который выше меня, хороший джитсер, работает руками и ногами, ближе к вердумовскому стилю и типажу.

– Есть ли расчет на то, что кому-то из вас понадобится выйти на замену, в случае если Фрэнсис Нганну или Жаирзиньо Розенстрайк получат травму?

– Нет. Это отдельные истории. Этот бой не выше нашего, чтобы кем-то из нас заменить кого-то из них. Для UFC поединки почти одинаковые и менять нас не будут. Нас поставили, чтобы усилить и украсить прелимы.

«У МЕНЯ ИПОТЕКА В МОСКВЕ»

– Дмитрий Смоляков тоже в Майами. Тренируется с вами?

– Нет. На протяжении последнего месяца его не было. Сейчас работают только те, у кого бой назначен и точно состоится. Работают только такие бойцы, а другие профессионалы с большими именами – не тренируются.

– Он говорит, что переехал в США окончательно, а где ваше основное место жительства?

– Москва. В США я приезжаю по рабочей визе, тренируюсь три-пять месяцев и возвращаюсь в Москву. Живу там с детьми, дети ходят в школу и так далее. Мне назначают бой, и я приезжаю в США. Кстати я ездил в Ингушетию и тренировался много раз там, но почему-то никто не говорил, что я переехал туда жить. Хотя я там тоже находился долгими месяцами. В Москве у меня есть квартира, купленная в ипотеку. Я ее добросовестно выплачиваю до сих пор.

– Значит, зал American Top Team открыт только для бойцов с назначенными боями. Таких там много?

– Официально зал закрыт. Руководство штата пока не разрешило открывать спортивные залы, но мы приходим с черного хода и тренируемся. Сейчас работают около 15 человек, у которых назначены бои. Бойцы, их тренера и другой персонал. Все расписано по времени.

– Какая ситуация сейчас у Дмитрия Сосновского?

– С января она не изменилась. Идут всевозможные опровержения и апелляции. Нет никакого решения и ничего не решено. Мы надеемся, что будет хорошо, что Дима будет с нами и будет пахать и добиваться достижений на спортивном поприще для себя, клуба и страны.

«UFC 249 ДОЛЖЕН УСТАНОВИТЬ РЕКОРД»

– Побьет ли нынешний турнир UFC 249 рекорд по проданным трансляциям?

– Должен побить. Одна из основных причин – отсутствие других спортивных событий. Причем побить рекорд может очень серьезно. Тем более кард такой сильный. Любой из шести-восьми боев мог украсить любой другой турнир как главное событие вечера. Собрался очень сильный состав. Я уверен, что он сохранится почти на 100 процентов. Может, слетит один бой, но у UFC есть замены и серьезный запас прочности. Этот турнир не висит на одной или двух парах. Тут много серьезных боев, а 13 и 16 мая новые турниры. Ведется направленная работа.

– У вас не было искушения в какой-то момент вернуться в Россию, как это сделал Хабиб Нурмагомедов?

– Зачем мне возвращаться в Россию? У меня назначен бой. В UFC сказали, что турнир состоится. Вопрос в том, состоится он в Бразилии или США. Не было вопроса – состоится турнир или нет. Турнир обязательно состоится, но могла быть задержка на две недели. Об этом предупредили. Я знал, что точно подерусь в мае. Не знал только 9-го или 20-го. Это знали все, поэтому не было никакого смысла уезжать. Подготовка не окончена, силы вложены. Возвращаться в Россию смысла нет.

– Кроме вас в США остались другие российские бойцы UFC?

– Мария Агапова работает с нами, девочка из Казахстана. Был кто-то еще. Сейчас не вспомню, а Агапова дерется 13 мая. Ее дебют.

«НГАННУ НАДО СНОСИТЬ РОЗЕНСТРАЙКА»

– Про главный бой вечера. Тони Фергюсон – явный фаворит во встрече с Джастином Гэтжи?

– Признаюсь, что полностью не видел ни одного боя Фергюсона или Гэтжи. Полностью никогда, только хайлайты, нарезки и что-то читал о них в прессе. Оба высокого уровня бойцы, и даже если кто-то доминирующий фаворит, это не значит, что у соперника нет шансов. Не было бы Гэтжи в главном бою, если бы он не мог ничего сделать.

– То, что их бой перенесли с 18 апреля на 9 мая, сыграет в пользу Гэтжи, который получил дополнительное время на подготовку?

– Согласен. Если он не был в форме, получил время себя подтянуть, но не думаю, что боец высокого уровня не был в форме совсем. Капельку. Плюс 5% для Гэтжи.

– У кого шансов больше – у Нганну или Розенстрайка?

– Главное, чтобы бой не прошел так, как у Нганну с Дереком Льюисом. Думаю, что этого не произойдет. В первом-втором раунде преимущество будет у Нганну. Мощь у него колоссальная. Хотя Розенстрайк тоже сильный. Я тренировался с каждым из них. Очень одаренные физически ребята, но Нганну на порядок выше. Плюс у него больше взрывной мощи и длиннее размах рук.

Розенстрайк – опытный ударник, который проходил все дистанции и соперников. Если бой затянется после середины второго раунда, преимущество будет на его стороне. Он может обыграть Нганну технически. Физически – нет. Фрэнсису надо идти и сносить соперника.

Оба ударники. Не борются, но в борьбе Нганну сильнее. Если что-то пойдет не так, подозреваю, что француз может попробовать себя там. Сейчас он научился хорошо работать в борьбе, а с его мощью, он опасен даже в партере. У Розенстрайка с борьбой дела похуже. На порядок. Хотя об этом они не подозревают. По-русски читать не умеют, и никто этим не воспользуется.

– Да у них своих советчиков хватает, направят куда надо.

– Дело в том, что мало кто работал с одним и другим. Розенстрайк сейчас работает в моем зале с моими спарринг-партнерами. Поэтому я могу оценить ситуацию. С Нганну я встречался раньше, когда приезжал в Лас-Вегас. Работал с обоими. И я не знаю, кто еще так мог оценить мощь и технику каждого.

«НА БОЙ НАДО ВЫЗЫВАТЬ БУЗОВУ, А НЕ ЕМЕЛЬЯНЕНКО»

– Бой Хабиба и Фергюсона когда-нибудь состоится?

– Уже не знаю. Столько сказано про проклятье этого боя. Я понимаю слова Даны Уайта, что если бой не состоится сейчас – не состоится никогда. Вполне возможно, что он и не состоится никогда. Ненормально, когда бои так срываются. Есть случаи, когда бойцы едко подкалывают друг друга. Как Даниэль Кормье и Джон Джонс, но они дважды подрались. «Ты накурился», «А ты пончиков объелся». Треш-ток есть, но две встречи уже состоялись, и речь идет о третьей.

В случае Хабиба и Тони, они поливали грязью друг друга раза три-четыре, а то и пять, но до клетки так и не дошли. Это намного хуже. Лучше бы хотя бы один бой состоялся, и тогда бы обсуждали, что и у кого не получилось. Ситуация была бы понятнее, а слова Уайта про проклятие могут быть обоснованными.

– Какой разговор без Александра Емельяненко, которого на бой вызывают просто все. Что вы думаете о его фигуре и об ситуации вокруг него?

– Неправильно ребята делают. На бой лучше вызвать Ольгу Бузову. У нее больше подписчиков. Она более известна. Можно выбрать и другую фигуру с большим числом подписчиков.

Много бойцов относятся друг к другу с уважением. Не пьют, не нарушают закон, не насилуют, не дерутся, не воруют, не попадают в криминальные сводки, а пишут про тех, кто не живет нормальной человеческой жизнью. Допустим я – примерный семьянин, не изменяю, не пью, не курю. У меня многодетная семья. И таких бойцов куча, но на первых полосах не мы, а другие. И у рядовых граждан получается четкая картина: «Бои ММА? А это те самые граждане: алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Преступники без царя в голове». Я не хочу, чтобы такое представление складывалось о спорте, которому я отдал много лет.

Но в заголовках нужно что-то вонючее, жареное и так далее. Это сильно расстраивает. Это краткосрочная выгода. Напишу сейчас, больше продам газет. Молодец, что сказать? Все прочитают и многие возьмут себе это на вооружение. Тоже будут делать гадости. Это один выпуск газеты, а если год или пять лет об этом писать? Мы сами направляем общество в неверном направлении. Показываем «правильные» приоритеты. Главное – телефон последней модели и сила. Это аргумент. Важно не держать слово, а сорвать куш. Одни борются с темной стороной нашего общества, а другие на ней паразитируют. Это проще. Легче отобрать, чем заработать. И этот круг не разорвать, если не разорвешь его сам.

– Раз вы упомянули про Бузову, чемпион UFC Генри Сехудо вызывал на бой Валентину Шевченко. Это нормально?

– Нет. Скорее это была проверка интересов общества к новым неординарным событиям, которые раньше никто не делал. Сехудо и Шевченко занимаются в одном зале. Месяцами ходят и улыбаются, и нет никакого противостояния. Поэтому в данном случае история больше похожа на разведку интересов болельщиков.