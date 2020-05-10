Алексей Олейник - Фабрисио Вердум. Лучшие моменты поединка (видео)

Россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. Удав выиграл у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе на записках у двух судей из трех. Эта победа стала для Олейника 59-й в профессиональной карьере.
Вердум потерпел второе поражение кряду. Ранее в марте 2018 года он проиграл нокаутом в четвертом раунде Александру Волкову.
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