Алексей Олейник - Фабрисио Вердум. Лучшие моменты поединка (видео)

Россиянин Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума раздельным решением судей. Удав выиграл у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе на записках у двух судей из трех. Эта победа стала для Олейника 59-й в профессиональной карьере.

Вердум потерпел второе поражение кряду. Ранее в марте 2018 года он проиграл нокаутом в четвертом раунде Александру Волкову.