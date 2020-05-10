Сергей Харитонов: Гэтжи разделал Фергюсона как второклашку, но против Хабиба шансов у него – ноль

Напомним, 10 мая в Джексонвилле Джастин Гэтжи одержал досрочную победу в пятом раунде над Тони Фергюсоном и завоевал временный титул чемпиона UFC в легком весе. Следующим соперником Гэтжи должен стать обладатель «полноценного» пояса Хабиб Нурмагомедов.

- Что стало ключом к успеху Гэтжи в бою с Фергюсоном, которого считали фаворитом? – вопрос 39-летнему Харитонову, чемпиона WTKF в супертяжелом весе.

- На мой взгляд, Джастин деклассировал Тони, разобрался с ним, как с второклассником. Думаю, имело место недооценка соперника со стороны Фергюсона. Он был слишком самоуверен. И форсированная сгонка веса повлияла. Мне кажется, Тони халатно относился к тренировкам. Он вышел на бой просто так, без всякой тактики и стратегии. Хотел победить на классе. И поплатился.

- Многие отмечают, что Гэтжи неудобен Фергюсону по стилю.

- Не согласен. Он очень даже удобен. Просто Фергюсон ничего не делал.

- Правильно ли судья остановил бой?

- Да, конечно. Фергюсон бы упал в противном случае. Все лицо у него было в сечках. Из-за этого он не видел ударов. Так что судья поступил верно.

- Гэтжи готов к бою с Нурмагомедовым?

- Нет. Он не борется, а для Хабиба это главная конфета. Бой получится в одну калитку. Без шансов для американца.

- А с Фергюсоном теперь Хабиба никогда не подраться? Пять раз их поединки переносили, а теперь и повод отпал…

- Да кому этой бой интересен? Никому. И мне в том числе.

- Можно ли сравнить Гэтжи с Конором Макгрегором, которого Хабиб в 2018-м уверенно победил?

- Макгрегор сильнее Гэтжи. Он представляет больше опасности для Хабиба. А вот если будет бой Гэтжи - Макгрегор, тут непонятно, кто кого, честно говоря. Но по стилю для Хабиба опаснее Конор.

- Из-за коронавируса бои UFC 249 в Джексонвилле проходили без зрителей. Как вам такой антураж?

- Бойцам нет никакой разницы, есть зрители или нет. Мне, например, вообще до лампочки. Вы же видели, что по телевизору картинка та же самая. Мне кажется, спортсменам так даже проще драться, когда нет давления трибун.

- Как вам победа Алексея Олейника над Фабрисио Вердумом?

- Я предсказывал, что Алексей на фоне победной серии окажется лучше готов. Правда, его поединок с Вердумом я проспал… Когда проснулся, уже Франсис Нганну дрался с Жаирзиньо Розенстрайком. Но Алексея я обязательно поздравлю, и его бой пересмотрю.