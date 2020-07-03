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Звонок Путина, слова тренера Конора, совет не драться с Гэтжи. Реакция на смерть отца Нурмагомедова
03 июля 20:18
автор: Иван Сергеев

Звонок Путина, слова тренера Конора, совет не драться с Гэтжи. Реакция на смерть отца Нурмагомедова

Поток соболезнований Хабибу Нурмагомедову и его семье в связи со смертью Абдулманапа Нурмагомедова не иссякает.

Нурмагомедов-старший ушел из жизни в час дня 3 июля. Причиной смерти стали кровоизлияние в мозг и сепсис. Организм 57-летнего специалиста не выдержал последствий пневмонии, коронавируса и множества заболеваний сердечно-сосудистой системы. Печальная новость потрясла не только мир спортивных единоборств. Слова соболезнования семье российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова приносят сотни известных людей как в России, так и за рубежом.

Президент страны Владимир Путин поддержал Хабиба в личном телефонном звонке. Об этом стало известно со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Одним из первых на известие отреагировал официальный твиттер футбольного «Спартака» которому симпатизировал Абдулманап Магомедович.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью «Советскому спорту» с горечью констатировал, что это «вторая невосполнимая потеря для мира единоборств за время пандемии». Не так давно умер тренер женской сборной по борье Магомед Алиомаров.

Футболист »Краснодара», уроженец Махачкалы Магомед-Шапи Сулейманов написал в память о тренере-земляке: «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и воистину к нему возвращаемся».

Один из главных соперников в карьере Хабиба Конор Макгрегор, который с самого начала болезни Абдулманапа Нурмагомедова передавал слова поддержки россиянину, пока не отреагировал на трагическую новость. Зато трогательный пост написал бывший тренер ирландца Джон Кавана: »...Гений смешанных единобрств и источник вдохновения для многих бойцов. Печально, что мы потеряли тренера, который находился в самом расцвете сил...»

А вот еще слова скорби и уважения из-за рубежа. Боец Питер Куилли: «Когда я последний раз дрался в России, зрители атаковали октагон после моей победы. Это было страшно. Но Абдулманап тут же вмешался и проблема была быстро решена. Это был великий человек».

«Пусть земля будет пухом», - написал российский боец ММА Петр Ян.

Американец Джастин Гэтжи, с которым Хабиб должен провести ближайший бой, тоже не прошел мимо трагедии: «Душераздирающая новость. Мне очень жаль, Хабиб. Твой отец ушел с сердцем полным гордостью за то, что ты продолжишь его дело».

Боец Сергей Харитонов, принеся соболезнования Хабибу, посоветовал ему отменить бой с Гэтжи, учитывая, что «потеря отца - это большое горе».

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Николай Валуев отметил, что «благодаря Абдулманапу Россию лучше знают во всем мире, ведь он воспитал не только Хабиба, но и других спортсменов».

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил уверенность, что «Хабиб как спортсмен и мужчина справится с этим испытанием». Черчесов рассказал, что приглашал Хабиба посетить недавний матч ЦСКА - «Спартак» и ожидал увидеться на ближайшей игре красно-белых с «Тамбовом», но теперь от этого, разумеется, придется отказаться.

То, какую роль играл Адбулманап Нурмагомедов не только в карьере его сына, но и для большинства российских бойцов ММА, подчеркнул еще один наш представитель в UFC Александр Волков. По его словам, 57-летний специалист был «наставником для всех нас».

Соболезнования также выразили бойцы Александр Емельяненко и Александр Шлеменко, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, легендарный наставник женской сборной по гандболу Евгений Трефилов, генеральный секретарь федерации бокса Умар Кремлев (который заявил, что на стартовавшем боксерском турнире в Москве объявят минуту молчания) и многие-многие-многие...

Абдулманапа Нурмагомедова похоронят в родном селе Кироваул в Дагестане. Глава села Ильяс Хазиев сообщил, что в церемонии примут участие не более 10 человек - только самые близкие люди.

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