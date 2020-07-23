От Федора до Александра. Самые хайповые бои ММА в России

Почему : Возможно, поединок между старшим Емельяненко и американцем Линдлэндом можно назвать первым настоящим знакомством российских зрителей с боями по смешанным единоборствам.

Сразу отметим, что в статье не будет прошлогоднего боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым . Встреча спортсменов, побившая телевизионные рекорды, прошла по правилам бокса, а сейчас речь пойдет исключительно про ММА.

Вскоре состоится долгожданный бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым , о противостоянии которых фанаты говорят с конца прошлого да. Причем на кону не будет никакого титула, поэтому мы вспомнили другие поединки, прошедшие на территории России, которые по своей раскрутке не уступили данной встрече.

На тот момент Федор был практически непобедимым бойцом (одно поражение в начале карьеры из-за остановки врачом) и Россия только недавно узнала, что в стране есть чемпион, наводящий ужас на своих соперников.

Вечер боев проходил в Санкт-Петербурге, а проводила его организация BodogFIGHT, которая прекратила существование в том же году. Но именно то шоу оказалось настолько раскрученным, что с первого ряда за боем Федора смотрели Сильвио Берлускони, Владимир Путин и сам (!) Жан-Клод ван Дамм.

Отметим, что в самом начале поединка Линдлэнд рассек Емельяненко бровь. Затем американец попытался провести бросок, но россиянин грубо нарушил правила, схватившись рукой за верхний канат. Рефери сделал лишь устное замечание, а скорее бой был закончен в пользу «Последнего императора».

Результат: Победа Емельяненко – болевой прием рычаг локтя

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖЕФФ МОНСОН

Когда: 20 ноября 2011

Где: Москва, Россия

Почему: Еще недавно Емельяненко считался несокрушимой скалой, но только что он потерпел три подряд поражения в организации Strikeforce. С ним был разорван контракт, а в США устоялось мнение, что былые заслуги бойца были сильно преувеличены.

Но в России Федор оставался звездой. И этим поединком он собирался завершить карьеру. В результате завершал карьеру Емельяненко как и Алла Пугачева – несколько раз. Он выступает до сих пор.

По задумке зал должен был бешено поддерживать россиянина в бою с американцем, но все «испортил» Монсон. Совершенно «неполиткорректным» образом он вышел на ринг под гимн СССР. Публика встретила его выход молчанием, которое вскоре перешло в аплодисменты.

Хотя на момент встречи у Джеффа было уже 13 поражений, и он выглядел легкой добычей для «Последнего императора», Монсон сумел навязать россиянину конкурентный бой и продержаться все три раунда, уступив только судейским решением. Явно не то выступление, которым Федор хотел расстаться со спортом. А Монсон впоследствии сделал себе карьеру в России, победив Алексея Олейника и Александра Емельяненко.

Результат: Победа Емельяненко – решение судей

АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО – ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ 2

Когда: 16 июня 2016

Где: Санкт-Петербург, Россия

Почему: Первая встреча спортсменов прошла в феврале 2016 года в рамках полуфинала Гран-при М-1. Но, по сути, это была встреча двух сильнейших средневесов России, что было крайне необычно для того времени. Ведь даже сейчас успешные российские бойцы и боксеры крайне неохотно дают согласие на встречи друг с другом.

Первый поединок получился бескомпромиссным и завершился победой Шлеменко раздельным решением судей. Команда Василевского устроила скандал, а спортсмен отказался пожимать руку победителю. Добавило огня и заявление Александра, который посчитал, что в противостоянии поставлена точка и смысла в реванше нет.

Эта позиция крайне не понравилась Василевскому. Наверное, впервые в истории России боец высокого уровня применил трешток. «Шлеменко очень неприятно, что на глазах у всей страны он так обосрался», – говорил Василевский после боя. Наговорил Вячеслав еще много чего.

В результате из-за травмы Рамазана Эмеева, который должен был стать соперником Шлеменко в финале Гран-при, Василевский получил второй шанс. Но на этот раз «Шторм» подготовился куда основательнее и «задушил» соперника в третьем раунде.

Результат: Победа Шлеменко - сдача (гильотина)

МАГОМЕД ИСМАИЛОВ – ВЛАДИМИР МИНЕЕВ

Когда: 19 октября 2018

Где: Москва, Россия

Почему: Фактически до этого боя ни Исмаилов, ни Минеев не были настоящими звездами российских смешанных единоборств. Да, о них слышали, но пристального внимания к персонам бойцам никто не проявлял.

Все изменилось с момента организации этого боя, который состоялся под эгидой промоушена Fight Nights. Глава организации Камил Гаджиев большой специалист по привлечению внимания, и сведя настолько разных бойцов в клетку, он попал точно в цель.

На протяжении всей подготовки к бою спортсмены изо всех сил стебали друг друга. По сути, они ни разу не перешли на личности, оставаясь в рамках приличия, но при этом настолько ярко и красноречиво подкалывали друг друга, что шоу удалось уже к моменту первой пресс-конференции.

Дальше все-таки Исмаилов всерьез обиделся на Минеева (из-за слова «трус») и несколько раз устраивал с ним стычки. Сам поединок получился крайне ярким. После двух раундов тотально доминирования Магомеда Владимир перехватил инициативу и владел преимуществом в следующих трех. Судьи дали ничью, а болельщики к единому мнению по победителю так и не пришли и до сих пор ждут бой Исмаилов – Минеев 2.

Результат: Ничья - решение судей

ВЯЧЕСЛАВ ДАЦИК – АРТЕМ ТАРАСОВ

Когда: 15 апреля 2019

Где: Москва, Россия

Почему: Популярный блогер Артем Тарасов вызвал на бой скандального бойца Вячеслава Дацика, который не выступал в боях с 2006 года, отбывая тюремное заключение. Мероприятие оказалось закрытым для публики и журналистов. Участникам обещали высокие гонорары, поэтому они постоянно подливали масла в огонь, чем вызывали невероятный интерес. На Ютубе поединок посмотрело более десяти миллионов человек!

Фишка поединка в том, что 28-летний Тарасов уже одержал пять побед в боях по правилам ММА, но в весовой категории до 70,3 кг, а 38-летний Дацик на тот момент весил более 150 кг.

Сама встреча получилась крайне скандальной. Дацик, как и обещал, давил соперника выпирающим «пузом» весь бой. В середине второго раунда бойцы уже выдохлись, но при этом огромное преимущество Вячеслава не подвергалось сомнению. На помощь Тарасову пришел рефери, который в середине третьего раунда дисквалифицировал Дацика за «запрещенные приемы после трех раундов боя». При этом Тарасов не смог самостоятельно встать из-за боли в животе. Ему помогали медики.

Позднее появилась правдоподобная версия, что победа Тарасова была выгодна организаторам, которые сделали ставки на этого бойца в букмекерских конторах, сорвав огромный куш.

Результат: Победа Тарасова – дисквалификация соперника