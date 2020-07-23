От Федора до Александра. Самые хайповые бои ММА в России

Вскоре состоится долгожданный бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, о противостоянии которых фанаты говорят с конца прошлого да. Причем на кону не будет никакого титула, поэтому мы вспомнили другие поединки, прошедшие на территории России, которые по своей раскрутке не уступили данной встрече.
Сразу отметим, что в статье не будет прошлогоднего боя между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Встреча спортсменов, побившая телевизионные рекорды, прошла по правилам бокса, а сейчас речь пойдет исключительно про ММА.
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО – МЭТТ ЛИНДЛЭНД
Когда: 14 апреля 2007
Где: Санкт-Петербург, Россия
Почему: Возможно, поединок между старшим Емельяненко и американцем Линдлэндом можно назвать первым настоящим знакомством российских зрителей с боями по смешанным единоборствам.
На тот момент Федор был практически непобедимым бойцом (одно поражение в начале карьеры из-за остановки врачом) и Россия только недавно узнала, что в стране есть чемпион, наводящий ужас на своих соперников.
Вечер боев проходил в Санкт-Петербурге, а проводила его организация BodogFIGHT, которая прекратила существование в том же году. Но именно то шоу оказалось настолько раскрученным, что с первого ряда за боем Федора смотрели Сильвио Берлускони, Владимир Путин и сам (!) Жан-Клод ван Дамм.
Отметим, что в самом начале поединка Линдлэнд рассек Емельяненко бровь. Затем американец попытался провести бросок, но россиянин грубо нарушил правила, схватившись рукой за верхний канат. Рефери сделал лишь устное замечание, а скорее бой был закончен в пользу «Последнего императора».
Результат: Победа Емельяненко – болевой прием рычаг локтя
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО – ДЖЕФФ МОНСОН
Когда: 20 ноября 2011
Где: Москва, Россия
Почему: Еще недавно Емельяненко считался несокрушимой скалой, но только что он потерпел три подряд поражения в организации Strikeforce. С ним был разорван контракт, а в США устоялось мнение, что былые заслуги бойца были сильно преувеличены.
Но в России Федор оставался звездой. И этим поединком он собирался завершить карьеру. В результате завершал карьеру Емельяненко как и Алла Пугачева – несколько раз. Он выступает до сих пор.
По задумке зал должен был бешено поддерживать россиянина в бою с американцем, но все «испортил» Монсон. Совершенно «неполиткорректным» образом он вышел на ринг под гимн СССР. Публика встретила его выход молчанием, которое вскоре перешло в аплодисменты.
Хотя на момент встречи у Джеффа было уже 13 поражений, и он выглядел легкой добычей для «Последнего императора», Монсон сумел навязать россиянину конкурентный бой и продержаться все три раунда, уступив только судейским решением. Явно не то выступление, которым Федор хотел расстаться со спортом. А Монсон впоследствии сделал себе карьеру в России, победив Алексея Олейника и Александра Емельяненко.
Результат: Победа Емельяненко – решение судей
АЛЕКСАНДР ШЛЕМЕНКО – ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ 2
Когда: 16 июня 2016
Где: Санкт-Петербург, Россия
Почему: Первая встреча спортсменов прошла в феврале 2016 года в рамках полуфинала Гран-при М-1. Но, по сути, это была встреча двух сильнейших средневесов России, что было крайне необычно для того времени. Ведь даже сейчас успешные российские бойцы и боксеры крайне неохотно дают согласие на встречи друг с другом.
Первый поединок получился бескомпромиссным и завершился победой Шлеменко раздельным решением судей. Команда Василевского устроила скандал, а спортсмен отказался пожимать руку победителю. Добавило огня и заявление Александра, который посчитал, что в противостоянии поставлена точка и смысла в реванше нет.
Эта позиция крайне не понравилась Василевскому. Наверное, впервые в истории России боец высокого уровня применил трешток. «Шлеменко очень неприятно, что на глазах у всей страны он так обосрался», – говорил Василевский после боя. Наговорил Вячеслав еще много чего.
В результате из-за травмы Рамазана Эмеева, который должен был стать соперником Шлеменко в финале Гран-при, Василевский получил второй шанс. Но на этот раз «Шторм» подготовился куда основательнее и «задушил» соперника в третьем раунде.
Результат: Победа Шлеменко - сдача (гильотина)
МАГОМЕД ИСМАИЛОВ – ВЛАДИМИР МИНЕЕВ
Когда: 19 октября 2018
Где: Москва, Россия
Почему: Фактически до этого боя ни Исмаилов, ни Минеев не были настоящими звездами российских смешанных единоборств. Да, о них слышали, но пристального внимания к персонам бойцам никто не проявлял.
Все изменилось с момента организации этого боя, который состоялся под эгидой промоушена Fight Nights. Глава организации Камил Гаджиев большой специалист по привлечению внимания, и сведя настолько разных бойцов в клетку, он попал точно в цель.
На протяжении всей подготовки к бою спортсмены изо всех сил стебали друг друга. По сути, они ни разу не перешли на личности, оставаясь в рамках приличия, но при этом настолько ярко и красноречиво подкалывали друг друга, что шоу удалось уже к моменту первой пресс-конференции.
Дальше все-таки Исмаилов всерьез обиделся на Минеева (из-за слова «трус») и несколько раз устраивал с ним стычки. Сам поединок получился крайне ярким. После двух раундов тотально доминирования Магомеда Владимир перехватил инициативу и владел преимуществом в следующих трех. Судьи дали ничью, а болельщики к единому мнению по победителю так и не пришли и до сих пор ждут бой Исмаилов – Минеев 2.
Результат: Ничья - решение судей
ВЯЧЕСЛАВ ДАЦИК – АРТЕМ ТАРАСОВ
Когда: 15 апреля 2019
Где: Москва, Россия
Почему: Популярный блогер Артем Тарасов вызвал на бой скандального бойца Вячеслава Дацика, который не выступал в боях с 2006 года, отбывая тюремное заключение. Мероприятие оказалось закрытым для публики и журналистов. Участникам обещали высокие гонорары, поэтому они постоянно подливали масла в огонь, чем вызывали невероятный интерес. На Ютубе поединок посмотрело более десяти миллионов человек!
Фишка поединка в том, что 28-летний Тарасов уже одержал пять побед в боях по правилам ММА, но в весовой категории до 70,3 кг, а 38-летний Дацик на тот момент весил более 150 кг.
Сама встреча получилась крайне скандальной. Дацик, как и обещал, давил соперника выпирающим «пузом» весь бой. В середине второго раунда бойцы уже выдохлись, но при этом огромное преимущество Вячеслава не подвергалось сомнению. На помощь Тарасову пришел рефери, который в середине третьего раунда дисквалифицировал Дацика за «запрещенные приемы после трех раундов боя». При этом Тарасов не смог самостоятельно встать из-за боли в животе. Ему помогали медики.
Позднее появилась правдоподобная версия, что победа Тарасова была выгодна организаторам, которые сделали ставки на этого бойца в букмекерских конторах, сорвав огромный куш.
Результат: Победа Тарасова – дисквалификация соперника