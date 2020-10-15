Эдуард Вартанян: У Гэтжи нет шансов, Хабиб победит досрочно – он больше и выносливей

Боец ММА Эдуард Вартанян дал свой прогноз на бой года и аргументировал, почему Хабиб обязательно одержит победу.

- Перед поединком почти единогласное мнение специалистов: Хабиб – фаворит. Почему?

- Это очевидно, в таких боях главные факторы – выносливость и размеры, - говорит Эдуард Вартанян. – По этим характеристикам преимущество у Хабиба. А в выносливости Гэтжи сильно уступает будущему сопернику. Все свои последние победы американец одержал над «ударниками». Он научился не сжигать свой «бензобак» и работал вторым номером. Так Гэтжи победил в последнем бою Тони Фергюсона.

У Хабиба совсем другой стиль – он изматывает соперника. А за всю свою карьеру в ММА Гэтжи никогда не боролся, хотя и бывший борец-вольник, он только дрался в стойке. Либо сам падал, либо перерубал соперника. При этом в последних боях он работал вторым номером. Но против борца такая тактика не актуальна. Против борца нужно бороться.

Поэтому, судя по всему, бой завершится досрочно победой Хабиба.

- Некоторые комментаторы считают, что у Гэтжи есть сильный козырь - лоу-кики, удары по ногам соперника. С помощью них он несколько раз выигрывал.

- Лоу-кики актуальны, когда вы работаете с ударниками в стойке. Если вы внизу или в партере, как вы нанесете эти удары? И где вы видели, чтобы Хабиб в первых двух раундах работал в стойке?