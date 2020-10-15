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Эдуард Вартанян: У Гэтжи нет шансов, Хабиб победит досрочно – он больше и выносливей
15 октября 13:00
автор: Юрий Волохов

Эдуард Вартанян: У Гэтжи нет шансов, Хабиб победит досрочно – он больше и выносливей

Эдуард Вартанян – о предстоящем бое года 24 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 255 пройдет бой между действующим чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжм..

Боец ММА Эдуард Вартанян дал свой прогноз на бой года и аргументировал, почему Хабиб обязательно одержит победу.

- Перед поединком почти единогласное мнение специалистов: Хабиб – фаворит. Почему?
- Это очевидно, в таких боях главные факторы – выносливость и размеры, - говорит Эдуард Вартанян. – По этим характеристикам преимущество у Хабиба. А в выносливости Гэтжи сильно уступает будущему сопернику. Все свои последние победы американец одержал над «ударниками». Он научился не сжигать свой «бензобак» и работал вторым номером. Так Гэтжи победил в последнем бою Тони Фергюсона.

У Хабиба совсем другой стиль – он изматывает соперника. А за всю свою карьеру в ММА Гэтжи никогда не боролся, хотя и бывший борец-вольник, он только дрался в стойке. Либо сам падал, либо перерубал соперника. При этом в последних боях он работал вторым номером. Но против борца такая тактика не актуальна. Против борца нужно бороться.

Поэтому, судя по всему, бой завершится досрочно победой Хабиба.

- Некоторые комментаторы считают, что у Гэтжи есть сильный козырь - лоу-кики, удары по ногам соперника. С помощью них он несколько раз выигрывал.
- Лоу-кики актуальны, когда вы работаете с ударниками в стойке. Если вы внизу или в партере, как вы нанесете эти удары? И где вы видели, чтобы Хабиб в первых двух раундах работал в стойке?

- Слышал такое мнение, что Гэтжи умеет защищаться от проходов в ноги. Хотя от проходов Хабиба еще никто не смог защититься.
- Так и есть. Это же не борьба. Люди просто не понимают, что такое бои. У Гэтжи большая борцовская база, но посмотрите его схватки, ничего выдающегося он в них не показывал. Также умирал, как умирает и сейчас в боях.

Повторю, главные критерии в боях - размер бойца и выносливость. В обеих этих критериях у Хабиба явное преимущество.

- Хабиб и сказал: «Буду идти ему в ноги, пока он не устанет».
- Так и будет, он измотает соперника. А выносливость американца – не самая сильная его черта.

- Еще говорят, что Гэтжи провел более двухсот схваток на ковре, но американская борьба отличается от дагестанской не в лучшую сторону.
- Не знаю, чем она отличается. Борьба есть борьба. Просто Хабиб все свои навыки борца подстроил под ММА, а Гэтжи никогда не использовал свои борцовские козыри в боях. Он дерется только в стойке, поэтому все свои борцовские навыки давно растерял.

источник: «Советский спорт»
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