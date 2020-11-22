Реванш Емельяненко — Вердум не состоится, а Хабиб купил баранов. Неделя ММА

Емельяненко не будет драться с Вердумом

Мечтам фанатов Федора Емельяненко не суждено будет сбыться. Реванш Последнего императора с бразильцем Фабрисио Вердумом не состоится. По словам экс-чемпиона UFC в тяжелом весе, он не смог договориться о схватке с руководством лиги Bellator.

«В Bellator хотели, чтобы мой первый бой был реваншем с Емельяненко. Я очень уважаю Федора. Не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с ним не было. В Bellator хотели, чтобы это был мой первый бой, а затем по контракту я провел бы еще четыре-пять поединков», — приводит слова Вердума издание BJPenn.com.

43-летний южноамериканец продолжит свою карьеру в другом американском промоушене — PFL, где в следующем сезоне примет участие в Гран-при тяжеловесов. Победитель турнира станет обладателем миллиона долларов.

А Федор, тем временем, в интервью ТАСС заявил, что не против того, чтобы провести реванши против Мэтта Митриона и Райана Бейдера, которым проигрывал техническими нокаутами в последние годы.

«Мы коснулись вопроса реванша с Бейдером. Скотт Кокер вроде заинтересован. Конкретики еще не было, но мы поговорили на эту тему Митрион? По тому бою остались вопросы, оба попали, оба упали. Можно было бы провести реванш, мне интересен этот бой», - сказал российский боец.