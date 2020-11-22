Реванш Емельяненко — Вердум не состоится, а Хабиб купил баранов. Неделя ММА

Емельяненко не будет драться с Вердумом
Мечтам фанатов Федора Емельяненко не суждено будет сбыться. Реванш Последнего императора с бразильцем Фабрисио Вердумом не состоится. По словам экс-чемпиона UFC в тяжелом весе, он не смог договориться о схватке с руководством лиги Bellator.
«В Bellator хотели, чтобы мой первый бой был реваншем с Емельяненко. Я очень уважаю Федора. Не могу сказать, что он не хотел драться, но переговоров с ним не было. В Bellator хотели, чтобы это был мой первый бой, а затем по контракту я провел бы еще четыре-пять поединков», — приводит слова Вердума издание BJPenn.com.
43-летний южноамериканец продолжит свою карьеру в другом американском промоушене — PFL, где в следующем сезоне примет участие в Гран-при тяжеловесов. Победитель турнира станет обладателем миллиона долларов.
А Федор, тем временем, в интервью ТАСС заявил, что не против того, чтобы провести реванши против Мэтта Митриона и Райана Бейдера, которым проигрывал техническими нокаутами в последние годы.
«Мы коснулись вопроса реванша с Бейдером. Скотт Кокер вроде заинтересован. Конкретики еще не было, но мы поговорили на эту тему Митрион? По тому бою остались вопросы, оба попали, оба упали. Можно было бы провести реванш, мне интересен этот бой», - сказал российский боец.
Напомним, что бой Емельяненко и Вердума состоялся в 2010 году и завершился победой бразильца «треугольником» в первом раунде. Это было первое неоспоримое поражение Последнего императора в карьере.
Цитата недели. «Я купил баранов»
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в очередной раз заявил, что не собирается отказываться от своих слов о завершении карьеры. Сейчас он занимается бизнесом. В скором времени он запустит собственную мобильную сеть, которая вначале будет работать в Москве и Московской области. В разговоре с ТАСС он сообщил, что купил баранов и будет заниматься сельским хозяйством.
«Я купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством, хотелось бы в этом направлении чуть-чуть развиться. У меня есть бычки на откорме, есть коровы».
Бой Макгрегор — Порье может пройти со зрителями
Бывший чемпион UFC в двух весовых категория ирландец Конор Макгрегор подписал контракт на бой против американца Дастина Порье. Их схватка должна возглавить турнир UFC 257, который пройдет 23 января на «Бойцовском острове» Яс в Абу-Даби (ОАЭ).
По словам главы организации Даны Уайта, шоу может пройти со зрителями, а его хедлайнеры не будут биться за пояс в легком весе, так как он по-прежнему принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Уайт по-прежнему надеется, что россиянин проведет еще один бой.
Результаты недели
20 ноября в Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 253. В главном поединке ивента экс-чемпион лиги в легчайшем весе Даррион Колдуэлл победил Эй Джея Макки болевым приемом на шею во втором раунде.
22 ноября в Лас-Вегасе на арене UFC Apex в рамках шоу UFC 255 состоялись два титульных боя. Бразилец Дейвесон Фигейредо в первом раунде задушил американца Алекса Переза и впервые защитил пояс чемпиона в наилегчайшем весе. В этой же весовой категории, но у женщин, Валентина Шевченко из Киргизии одолела бразильянку Дженнифер Майю единогласным решением судей.
Также отметим выступления Антонины Шевченко и Саши Палатникова. Старшая сестра Валентины техническим нокаутом во втором раунде победила Ариане Липски (Бразилия), а представитель Гонконга таким же методом, но в третьем раунде, выиграл у небитого на тот момент американца Луиса Косче.
- По информации американских СМИ, титульный поединок в легчайшем весе между чемпионом из России Петром Яном и претендентом из США Алджамейном Стерлингом не состоится 12 декабря на турнире UFC 256. В чем причина, пока неизвестно. Схватку могут перенести на январь или февраль.
- Российский легковес Арман Царукян проведет бой против афганистанца Насрата Хакпараста на турнире UFC 257, который пройдет 23 января.
- Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон готовится к поединку против бразильца Чарльза Оливейры. Схватка пройдет в рамках шоу UFC 256 (12 декабря).
- UFC официально подтвердил, что швед российского происхождения Хамзат Чимаев сразится с Леоном Эдвардсом в рамках шоу UFC Вегас 17. Поединок будет пятираундовым и возглавит шоу, которое запланировано на 19 декабря.