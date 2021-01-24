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Россияне одерживают победы, Порье нокаутировал Макгрегора. Главные моменты турнира UFC 257
24 января 08:44
автор: Сергей Ващенко

Россияне одерживают победы, Порье нокаутировал Макгрегора. Главные моменты турнира UFC 257

В Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке шоу ирландец Конор Макгрегор встретился с американцем Дастином Порье.

«Советский спорт» предлагает ознакомиться со всеми результатами поединков.

Хабиб не вернется. Макгрегор был уничтожен за полтора раунда (видео)

UFC 257

Предварительные бои

  • 1. Амир Альбази (Швеция, 14-1) победил Жалгаса Жумагулова (Казахстан, 13-5) единогласным решением судей
  • 2. Мовсар Евлоев (Россия, 14-0) победил Ника Ленца (США, 30-1-2) раздельным решением судей
  • 3. Марчин Прачнио (Польша, 14-5) победил Халила Роунтри (США, 8-5) единогласным решением судей
  • 4. Джулиана Пенья (США, 10-4) победила Сару МакМанн (США, 12-6) сабмишеном в третьем раунде
  • 5. Брэд Таварес (США, 18-6) победил Антонио Карлоса Джуниора (Бразилия, 10-5) единогласным решением судей
  • 6. Арман Царукян (Россия, 16-2) победил Мэтта Фреволу (США, 8-2-1) единогласным решением судей

Основные бои

  • 7. Марина Родригес (Бразилия, 13-1-1) победила Аманду Рибас (Бразилия, 10-2) техническим нокаутом во втором раунде
  • 8. Махмуд Мурадов (Узбекистан, 25-6) победил Эндрю Санчеса (США, 12-6) техническим нокаутов в третьем раунде
  • 9. Джоанн Калдервуд (Шотландия, 15-5) победила Джессику Ай (США, 15-9) единогласным решением судей
  • 10. Майкл Чендлер (США, 22-5) победил Дэна Хукера (Новая Зеландия, 20-10) техническим нокаутом в первом раунде

Главный бой

  • 11. Дастин Порье (США, 27-6) победил Конора Макгрегора (Ирландия, 22-5) нокаутом во втором раунде

источник: «Советский спорт»
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