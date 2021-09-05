Дрозд не согласился с мнением Нурмагомедова относительно ринг-герлз

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал слова экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о присутствии ринг-герлз в единоборствах.

«Весь мир давно это принял, и это является частью шоу. Лично мне приятно смотреть на красивых девушек; зрители, очевидно, на них реагируют. Поэтому на мой взгляд это абсолютно нормальная вещь, которая происходит в профессиональном боксе. Ну, Хабиб считает по-другому, это его право», - приводит «Интерфакс» слова боксера.

Ранее Нурмагомедов выразил мнение, что появление девушек в единоборствах с анонсирующими табличками является неуместным.

Другой экс-чемпион UFC Майкл Биспинг отметил, что ринг-герлз приносят хорошие деньги за счет спонсорских контрактов.