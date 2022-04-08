Макгрегору предъявили шесть обвинений по делу об опасном вождении в Дублине

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор был обвинен по шести пунктам в деле об опасном вождении на улицах Дублина.

Об этом сообщает Dublin Live.

Спортсмену предъявили обвинения по четырем пунктам, включая вождение без страховки, вождение без прав и непредоставление необходимых документов. К этому добавились два пункта об опасном вождении.

По словам адвоката спортсмена, после предъявления обвинения Конор предъявил лицензию и страховку.

Боец был отпущен под залог. Суд состоится в июне.

Напомним, Макгрегора арестовали 22 марта. Также у него временно конфисковали Bentley стоимостью 170 тысяч евро.

Свой крайний поединок в UFC Макгрегор провел в июле прошлого года против американца Дастина Порье. После первого раунда Конор получил травму ноги, которая не позволила ему продолжить бой. В конечном итоге, был засчитан технический нокаут и победа в пользу Порье.

Накануне ирландец заявил, что он готов побороться за третий пояс чемпиона UFC.