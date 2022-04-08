Вартанян выразил сомнение в том, что Ян принимал допинг

Российский боец ММА Эдуард Вартанян отреагировал на появившуюся новость о том, что американец Алджамейн Стерлинг заподозрил Петра Яна в положительном допинг-тесте.

Отметим, что второй бой между Стерлингом и Яном должен состояться в ночь на 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле. Первый поединок завершился победой представителя США после того, как Ян нанес запрещенный удар коленом в голову своего соперника.

– Я думаю, что Петр победит. Ян употреблял допинг? Тогда бы его спалили. Наоборот, это хорошо, если он допинг употреблял. Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции UFC? Драка в ринге, драка вне ринга – абсолютно нормальная ситуация, – приводит слова Вартаняна «Газета.Ru».

Напомним, что Ян должен был встретиться со Стерлингом еще на турнире UFC 267, однако американец снялся с соревнований из-за проблем со здоровьем. Тогда статус боя был изменен, и соперником россиянина стал Кори Сэндхаген – 29-летний Ян одержал победу судейским решением и взял титул временного чемпиона промоушена в легчайшем дивизионе.

Стерлинг заподозрил Яна в применении допинга