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Сехудо назвал дискриминацией решение Glory исключить российских бойцов из промоушена

О прекращении сотрудничества со спортсменами из России стало известно на этой неделе.
19 июня 2022 10:55
автор: Владислав Корегин

Американский боец UFC Генри Сехудо высказался по поводу появившейся новости о том, что промоушен Glory принял решение исключить российских спортсменов из своей организации.

Напомним, что чемпионом промоушена в полутяжелом весе являлся россиянин Артем Вахитов.

– Нам действительно нужно разделять спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт помогает преодолеть разрыв. Это откровенная дискриминация, – написал Сехудо в своих соцсетях.

Добавим, что в своей карьере 35-летний Сехудо становился чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весовых категориях. Всего на счету представителя США 16 побед (7 нокаутом) и два поражения.

Glory расторгли контракт со всеми российскими бойцами

источник: «Советский спорт»
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