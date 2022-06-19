Сехудо назвал дискриминацией решение Glory исключить российских бойцов из промоушена

Американский боец UFC Генри Сехудо высказался по поводу появившейся новости о том, что промоушен Glory принял решение исключить российских спортсменов из своей организации.
Напомним, что чемпионом промоушена в полутяжелом весе являлся россиянин Артем Вахитов.
– Нам действительно нужно разделять спорт и политику. Что бы ни случилось с миром, спорт помогает преодолеть разрыв. Это откровенная дискриминация, – написал Сехудо в своих соцсетях.
Добавим, что в своей карьере 35-летний Сехудо становился чемпионом UFC в легчайшем и наилегчайшем весовых категориях. Всего на счету представителя США 16 побед (7 нокаутом) и два поражения.
Glory расторгли контракт со всеми российскими бойцами
источник: «Советский спорт»