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Петр Ян сообщил о том, что его следующий поединок может возглавить один из турниров Fight Night

При этом соперник россиянина пока неизвестен.
11 июля 2022 11:11
автор: Владислав Корегин

Российский боец UFC Петр Ян поделился мыслями по поводу своего следующего поединка в карьере.

Отметим, что в апреле этого года 29-летний спортсмен уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

– О реванше со Стерлингом я и сам не думал. Я понимаю, что весь дивизион не будет ждать. Кто будет следующим, пока непонятно. Наверное, это будет какой-то медийный бой, который интересен. Мы просили бой в Абу-Даби, но в UFC хотят, чтобы мы возглавили какой-нибудь Fight Night, чтобы был пятираундовый бой, – цитирует Яна «Вестник ММА».

Напомним, что всего в ММА Ян принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Ян сообщил, что представитель Эквадора Марлон Вера хочет провести с ним поединок в августе 2022 года

источник: «Вестник ММА»
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