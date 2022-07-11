Петр Ян сообщил о том, что его следующий поединок может возглавить один из турниров Fight Night

Российский боец UFC Петр Ян поделился мыслями по поводу своего следующего поединка в карьере.

Отметим, что в апреле этого года 29-летний спортсмен уступил американцу Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей в бою за титул промоушена в легчайшем весе.

– О реванше со Стерлингом я и сам не думал. Я понимаю, что весь дивизион не будет ждать. Кто будет следующим, пока непонятно. Наверное, это будет какой-то медийный бой, который интересен. Мы просили бой в Абу-Даби, но в UFC хотят, чтобы мы возглавили какой-нибудь Fight Night, чтобы был пятираундовый бой, – цитирует Яна «Вестник ММА».

Напомним, что всего в ММА Ян принял участие в 19 поединках, одержав 16 побед (7 – нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Ян сообщил, что представитель Эквадора Марлон Вера хочет провести с ним поединок в августе 2022 года