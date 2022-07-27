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Соуза не будет драться со Шлеменко на турнире RCC 12

Турнир должен пройти 26 августа в Екатеринбурге
27 июля 2022 11:07
автор: Андрей Ефимов

Бразилец Роналдо «Жакаре» Соуза не сможет заменить Магомеда Исмаилова в поединке с российским бойцом Александром Шлеменко на турнире RCC 12.

По информации MMA.Metaratings, Шлеменко все равно выступит на турнире в Екатеринбурге, но имя соперника на данный момент неизвестно.

Ранее пресс-служба RCC сообщила о том, что поединок по правилам ММА между россиянами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым перенесен с августа на декабрь 2022 года. Изначально же бой должен был состояться в июле этого года, однако RCC пришлось внести коррективы в график из-за травмы Исмаилова.

Добавим, что 38-летний Шлеменко провел в своей карьере 75 поединков, одержав 61 победу и потерпев 13 поражений.

источник: Mma.metaratings.ru
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