Соуза не будет драться со Шлеменко на турнире RCC 12

Бразилец Роналдо «Жакаре» Соуза не сможет заменить Магомеда Исмаилова в поединке с российским бойцом Александром Шлеменко на турнире RCC 12.

По информации MMA.Metaratings, Шлеменко все равно выступит на турнире в Екатеринбурге, но имя соперника на данный момент неизвестно.

Ранее пресс-служба RCC сообщила о том, что поединок по правилам ММА между россиянами Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым перенесен с августа на декабрь 2022 года. Изначально же бой должен был состояться в июле этого года, однако RCC пришлось внести коррективы в график из-за травмы Исмаилова.

Добавим, что 38-летний Шлеменко провел в своей карьере 75 поединков, одержав 61 победу и потерпев 13 поражений.