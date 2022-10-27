Хабиб отреагировал на пост Махачева, посвященный его покойному отцу

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал пост чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, посвященный его покойному отцу, Абдулманапу Нурмагомедову.
Напомним, Нурмагомедов-старший ушел из жизни в июле 2020 года. Он тренировал Махачева с ранних лет.
После победы в чемпионском поединке Ислам признался, что был бы рад, если б тренер застал его триумф в смешанных единоборствах.
«Скоро и мы за ним уйдем, мы тут проездом», – написал Хабиб.
«Он верил в меня»: Махачев опубликовал трогательное послание покойному Абдулманапу Нурмагомедову
источник: «Советский спорт»