Российский боец Ислам Махачев обратился к организации UFC.

Напомним, что в конце октябре 31-летний спортсмен выиграл у бразильца Чарльза Оливейры. Он победил удушающим приёмом и стал новым чемпионом в легком весе.

«Нe сильно бeспокоюсь из-за локации или сопeрника, ведь я никогда их нe выбирал. Просто отправьте мнe контракт и перестaньте играть в игры», — написaл Ислам на своей стрaнице в социальной сети.

Добавим, что после поединка с Оливейрой россиянин вызвал на бой Алекса Волкановски. Их встреча может пройти в Австралии в феврале следующего года.