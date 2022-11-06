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Махачев обратился к UFC по поводу своего следующего поединка

На счету спортсмена 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах.
06 ноября 2022 12:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец Ислам Махачев обратился к организации UFC.

Напомним, что в конце октябре 31-летний спортсмен выиграл у бразильца Чарльза Оливейры. Он победил удушающим приёмом и стал новым чемпионом в легком весе.

«Нe сильно бeспокоюсь из-за локации или сопeрника, ведь я никогда их нe выбирал. Просто отправьте мнe контракт и перестaньте играть в игры», — написaл Ислам на своей стрaнице в социальной сети.

Добавим, что после поединка с Оливейрой россиянин вызвал на бой Алекса Волкановски. Их встреча может пройти в Австралии в феврале следующего года.

источник: «Советский спорт»
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