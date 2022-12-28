Кевин Ли: Чимаев не сможет забороть меня

Бывший боец UFC Кевин Ли заявил о готовности провести поединок с одним из лучших полусредневесов лиги Хамзатом Чимаевым.

Ранее последний заявил, что промоушен не может найти ему соперника. По словам чеченца, сразу четыре бойца отказались от поединка.

«Я подерусь с Хамзатом Чимаевым в следующем бою. Он не сможет забороть меня и я никогда не проигрывал первый раунд», – написал американец в соцсети.

Добавим, что Кевин Ли – не единственный, кто желает провести бой с Чимаевым. Ранее представителю Швеции бросил вызов аргентинец Сантьяго Понзиниббио.