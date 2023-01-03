Жена Уайта – о драке с мужем: Мы оба слишком много выпили

Энн Уайт, жена президента UFC Дэйны Уайта, высказалась о драке между супругами, о которой узнал весь мир.

«Мы с Дэйной женаты почти 30 лет. Ничего подобного никогда раньше не случалось. К сожалению, мы оба слишком много выпили в новогоднюю ночь, и ситуация вышла из-под контроля с обеих сторон. Мы обсудили это всей семьей и извинились друг перед другом. Я просто надеюсь, что люди будут уважать нашу частную жизнь ради наших детей», - приводит слова Энн Уайт Telecom Asia Sport.

Добавим, что Дэйна также извинился за свое поведение. До случившегося он заявлял, что негативно относится к мужчинам, которые поднимают руку на женщин. По его словам, таким людям нет оправдания.