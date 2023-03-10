О'Мэлли считает, что Ян победит Двалишвили в пятом раунде

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли высказался о предстоящем поединке между россиянином Петром Яном и представителем Грузии Мерабом Двалившили.

Напомним, что бой состоится в ночь на 12 марта в рамках турнирах UFC Fight Night 221.

– Будет очень интересный бой. Не знаю, сможет ли Мераб контролировать Яна за счет борьбы, но в этом и есть интрига. Мераб хорош, но у него достаточно ограниченный набор навыков. Хотя определенно с этим арсеналом у него есть шансы на победу. Итак, мой официальный прогноз – ставлю на победу Петра Яна в пятом раунде, – сказал О'Мэлли в видео на своем YouTube-канале.

Добавим, что в своей карьере Ян одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. На счету Двалишвили 14 побед и четыре поражения.