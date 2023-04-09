Чимаев обратился к президенту UFC Уайту

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к главе UFC Дане Уайту.
Напомним, что в Майами завершился турнир UFC 287. В рамках главного боя вечера действующий обладатель титула в среднем весе бразилец Алекс Перейра уступил новозеландцу нигерийского происхождения Исраэлю Адесанье.
«Пришло мое время. Давайте сделаем это», — написал Чимаев на своей странице в соцсети.
Напомним, что в сентябре на турнире UFC 279, Хамзат досрочно победил в первом раунде Кевина Холланда из США.
источник: «Советский спорт»