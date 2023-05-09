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«Проблема не во мне». Чимаев – о словах Уайта о том, почему он не провел ни одного боя в 2023-м

Хамзат заявил, что в UFC ему попросту не дают бои.
«Проблема не во мне». Чимаев – о словах Уайта о том, почему он не провел ни одного боя в 2023-м
09 мая 2023 08:21
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев ответил на слова президента UFC Даны Уайта, заявившего, что Чимаев не провел ни одного боя в 2023 году из-за личных проблем.

«У меня нет проблем с тем, чтобы драться. Если бы в UFC мне дали бой, я бы давно подрался. Я провел множество сборов, но так ни разу и не выступил. Проблема определенно не во мне. Я готовился в Дубае, затем тренировался в Таиланде. Зачем я так много тренируюсь, если нет боя? Не понимаю», - написал Чимаев в своих соцсетях.

Напомним, что Чимаев не знает поражений в ММА, всего он провел 12 боев, половину из них в UFC. 10 сентября 2022 года Хамзат победил Кевина Холланда удушающим приемом, это был последний на текущий момент его поединок.

источник: «Советский спорт»
«Проблема не во мне». Чимаев – о словах Уайта о том, почему он не провел ни одного боя в 2023-м
«Проблема не во мне». Чимаев – о словах Уайта о том, почему он не провел ни одного боя в 2023-м
Хамзат заявил, что в UFC ему попросту не дают бои.
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