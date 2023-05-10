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Бывший тренер Яна: уверен, что Петр вернет себе пояс чемпиона UFC

Российский боец идет на серии из трех поражений.
10 мая 2023 14:51
автор: Александр Кожевников

Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном, считает, что его бывший подопечный вернет себе титул чемпиона UFC.

«Уверен в том, что Ян вернёт пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей.

Он окреп, отлично оснащён технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове.

Каждый раз, когда я вижу Петра, заражаюсь его энергетикой. Этот человек заряжает. Огонь в его глазах не потух.

Повторюсь, ему надо исправить проблемы со здоровьем, о которых я не хочу распространяться. Если бы это было важно, он сам бы рассказал», - приводит слова Нурмаганбетова Metaratings.

Петр Ян проиграл три последних поединка в UFC. В последнем бою в UFC в марте 2023 года он уступил единогласным решением судей Мерабу Двалишвили. Всего на счету Петра Яна 16 побед и пять поражений.

Ранее Ян опустился на одну позицию и теперь занимает пятое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

источник: Metaratings.ru
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