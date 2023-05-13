Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, победив Петра Романкевича

В главном событии турнира RCC 15 в Екатеринбурге зрители увидели дебют Ивана Штыркова в профессиональном кикбоксинге. В соперниках у Уральского Халка был Петр Романкевич, бойцам предстоял трехраундовый поединок в весе до 98 кг.

В первом раунде Романкевич старался действовать первым номером, активно подключал к атакам лоу-кики и удары по корпусу. Иван же в своем стиле искал моменты для сближения и взрывался мощными сериями ударов руками. К концу первого раунда и Штырков стал активнее работать ногами, несколько раз добавил удар коленом в корпус из клинча.

Второй раунд начался с двух атак Штыркова, который сначала донес до цели фронт-кик, а затем попытался выполнить и хай-кик. Романкевич по-прежнему вкладывался в лоу-кики, отбивал ноги, и к концу второго раунда Иван стал менять стойки из-за постоянных попаданий Петра.

В третьем раунде Романкевич стал больше промахиваться, Иван продолжал делать акцент именно на удары руками. Во второй половине раунда Петр добавил активности, начал больше атаковать и прессинговать Штыркова. Иван, оставивший в клетке все силы, отвечал Петру под фантастическую поддержку зала.

Судьи не смогли определить победителя в этом поединке по итогам трех раундов и объявили экстра-раунд. Романкевича также покинули силы, а вот у Ивана открылось второе дыхание в дополнительной трехминутке. Штырков стал больше бить и, что важнее, доносил свои удары до цели. К концу второй минуты Петр был близок к нокдауну, но продолжал бой. В концовке экстра-раунда бойцы разменивались ударами в центре клетки, хотя сил у обоих практически не осталось.

По итогам экстра-раунда судьи все же определили победителя. Им стал Иван Штырков, для которого этот бой был дебютным в кикбоксинге.

Напомним, в соглавном бою турнира RCC 15 Магнус Конрадо поймал Ильяса Хамзина на удушающий прием и одержал досрочную победу в первом раунде.