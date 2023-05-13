В RCC сравнили противостояния Штырков - Немков и Хабиб – Фергюсон

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» высказался о несостоявшемся поединке между россиянами Иваном Штырковым и Виктором Немковым.

«Конечно, огорчает, что мы уже не первый раз пытается сделать этот бой, но, видимо, уже не судьба. Это как бой Хабиба с Фергюсоном, Ивана с Немковым», - сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Изначально планировалось, что Штырков встретится с Немковым сегодня на турнире RCC 15, однако Немков получил травму и снялся с поединка. Немкова заменил Петр Рроманкевич. Бой прошел по правилам кикбоксинга. Для Штыркова этот поединок стал дебютным в кикбоксинге, и дебют получился удачным – Иван одержал победу решением судей по итогам экстра-раунда.