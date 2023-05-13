Иван Штырков может провести поединок с Вячеславом Дациком в кулачной лиге

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» сообщил, что Иван Штырков может провести бой на голых кулаках, назвав в качестве одного из потенциальных соперников Уральского Халка Вячеслава Дацика.

«Очень много бойцов, с кем можно устроить бой Ване. Дауд Стханский— первый, с кем можно было бы сделать поединок. Также с Кратосом, Фомичем. Много с кем можно сделать интересные бои, тот же самый Дацик», - сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, 13 мая Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, одержав победу по итогам экстра-раунда в бою с Петром Романкевичем. Изначально планировалось, что турнир RCC 15 возглавит бой Штыркова и Виктора Немкова, однако брат чемпиона Bellator снялся с соревнований из-за травмы.