ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Иван Штырков может провести поединок с Вячеславом Дациком в кулачной лиге

Дауд Стханский также рассматривается в качестве соперника Уральского Халка.
Иван Штырков может провести поединок с Вячеславом Дациком в кулачной лиге
13 мая 2023 22:17
автор: Никита Плохих
автор фото: RCC

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» сообщил, что Иван Штырков может провести бой на голых кулаках, назвав в качестве одного из потенциальных соперников Уральского Халка Вячеслава Дацика.

«Очень много бойцов, с кем можно устроить бой Ване. Дауд Стханский— первый, с кем можно было бы сделать поединок. Также с Кратосом, Фомичем. Много с кем можно сделать интересные бои, тот же самый Дацик», - сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

Напомним, 13 мая Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, одержав победу по итогам экстра-раунда в бою с Петром Романкевичем. Изначально планировалось, что турнир RCC 15 возглавит бой Штыркова и Виктора Немкова, однако брат чемпиона Bellator снялся с соревнований из-за травмы.

источник: «Советский спорт»
Иван Штырков может провести поединок с Вячеславом Дациком в кулачной лиге
Иван Штырков может провести поединок с Вячеславом Дациком в кулачной лиге
Дауд Стханский также рассматривается в качестве соперника Уральского Халка.
13.05.2023 22:17
ММА
автор: Никита Плохих
В RCC сравнили противостояния Штырков - Немков и Хабиб – Фергюсон
В лиге отказались от организации поединка Уральского Халка и брата чемпиона Bellator.
13.05.2023 22:12
ММА
автор: Никита Плохих
В RCC назвали вероятного соперника Штыркова на следующий бой
В организации также рассматривают возможность организации поединка с иностранным бойцом.
13.05.2023 22:03
ММА
автор: Никита Плохих
Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, победив Петра Романкевича
Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге, победив Петра Романкевича
Иван Штырков успешно дебютировал в кикбоксинге: Уральский Халк пережил мощнейшие лоу-кики Петра Романкевича и вырвал победу в экстра-раунде 
13.05.2023 20:05
ММА
автор: Никита Плохих
Магнус Конрадо одержал досрочную победу в бою с Ильясом Хамзиным
Магнус Конрадо поймал Ильяса Хамзина на удушающий прием и одержал досрочную победу в первом раунде на RCC 15.
13.05.2023 19:19
ММА
автор: Никита Плохих
Денис Лаврентьев разобрался с экс-чемпионом Bellator Эдуардо Дантасом на RCC 15 
Денис Лаврентьев разобрался с экс-чемпионом Bellator Эдуардо Дантасом на RCC 15 
Лаврентьев одержал победу единогласным решением судей.
13.05.2023 18:29
ММА
автор: Никита Плохих
Скотт Кокер назвал возможных следующих соперниц Крис Сайборг в Bellator
Спортсменка продлила контракт с организацией.
13.05.2023 17:53
ММА
автор: Александр Кожевников
Кормье рассказал, почему в UFC до сих пор не анонсировали бой Джонса и Миочича
Ранее сообщалось, что поединок состоится в ноябре 2023 года.
13.05.2023 15:57
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чемпион UFC Стерлинг назвал победителя в паре Умар Нурмагомедов – Петр Ян
Американец сделал уверенный прогноз.
13.05.2023 14:03
ММА
автор: Артур Гичунцев
Усман Нурмагомедов узнал имя соперника по полуфиналу Гран-при Bellator
Ранее россиянин победил бойца из США.
13.05.2023 12:32
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика