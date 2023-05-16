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Махачев подтвердил информацию о поединке Нурмагомедова с одним из лучших бойцов легчайшего веса UFC

Молодой россиянин выступит в главном событии вечера.
Махачев подтвердил информацию о поединке Нурмагомедова с одним из лучших бойцов легчайшего веса UFC
16 мая 2023 10:38
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автор фото: Соцсеть Умара Нурмагомедова

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на информацию о скором поединке Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

По словам россиянина, 27-летний уроженец Дагестана действительно подерется с американским бойцом, а их поединок будет рассчитан на 5 раундов и возглавит один из турниров промоушена. Об этом Махачев написал в соцсети.

Напомним, Ислам Махачев много лет тренируется в одном лагере с Умаром Нурмагомедовым. Оба бойца являются учениками заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.

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