Махачев подтвердил информацию о поединке Нурмагомедова с одним из лучших бойцов легчайшего веса UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев отреагировал на информацию о скором поединке Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

По словам россиянина, 27-летний уроженец Дагестана действительно подерется с американским бойцом, а их поединок будет рассчитан на 5 раундов и возглавит один из турниров промоушена. Об этом Махачев написал в соцсети.

Напомним, Ислам Махачев много лет тренируется в одном лагере с Умаром Нурмагомедовым. Оба бойца являются учениками заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова.