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«Не скажу, что это меня убило». Глава UFC Уайт - об уходе Нуньес из MMA

Последний поединок бразильянка провела в Ванкувере.
11 июня 2023 09:17
автор: Александр Поволоцкий

Президент UFC Дана Уайт высказался относительно ухода Аманды Нуньес из профессионального спорта.

Напомним, что в ночь на 11 июня в рамках UFC 289 бразильянка встречалась с Ирене Альданой. Бой завершился победой Нуньес единогласным решением судей. После этого Аманда объявила о завершении карьеры.

«Она побила многие рекорды и приняла решение. Не скажу, что это меня убило. Я не рад, что она ушла. Но она не должна делать что-то, чтобы порадовать меня. Аманда – великий чемпион», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Отметим, что всего Нуньес одержала 23 победу в ММА и потерпела пять поражений.

источник: «Советский спорт»
«Не скажу, что это меня убило». Глава UFC Уайт - об уходе Нуньес из MMA
Последний поединок бразильянка провела в Ванкувере.
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