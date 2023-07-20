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Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву: теперь ты не спрячешься от меня, сволочь

Страсти накаляются.
20 июля 2023 10:05
автор: Артур Гичунцев

Бразильский боец ММА Пауло Коста высказался о поединке с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

Ранее стало известно, что бой состоится 21 октября на турнире UFC 294 и пройдет в среднем весе.

«Он боится меня! Сволочь, теперь ты не спрячешься от меня. От меня не скроешься, клянусь Богом. Мне даже жаль тебя», – сказал бразилец в соцсети.

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

источник: «Советский спорт»
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