Пауло Коста обратился к Хамзату Чимаеву: теперь ты не спрячешься от меня, сволочь

Бразильский боец ММА Пауло Коста высказался о поединке с уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым.

Ранее стало известно, что бой состоится 21 октября на турнире UFC 294 и пройдет в среднем весе.

«Он боится меня! Сволочь, теперь ты не спрячешься от меня. От меня не скроешься, клянусь Богом. Мне даже жаль тебя», – сказал бразилец в соцсети.

Напомним, Пауло Коста – бывший претендент на титул UFC в среднем весе. На его счету 14 побед и 2 поражения.

Что касается Чимаева, то представитель Швеции выступал в полусреднем дивизионе: на его счету 12 побед кряду и ни одного поражения.

Ранее в UFC сообщили, что главным поединком UFC 294 станет реванш между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.