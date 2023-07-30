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Гэтжи отреагировал на вызов Макгрегора

Ирландец готов отказаться от боя с Майклом Чендлером ради поединка с Гэтжи.
Гэтжи отреагировал на вызов Макгрегора
30 июля 2023 11:49
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Топовый легковес UFC Джастин Гэтжи прокомментировал заявление ирландца Конора Макгрегора, изъявившего желание подраться с ним в ближайшее время.

«По-моему, Конор отказывался от боя со мной шесть раз. Обычно, чтобы подраться с ним, нужно идти на поражении», – сказал американец для MMA Junkie.

Напомним, сегодня, 30 июля, Гэтжи нокаутировал американца Дастина Порье и выиграл титул BMF. Макгрегор, комментируя эту новость, заявил о готовности отказаться от поединка с Майклом Чендлером и бросил вызов Гэтжи.

источник: «Советский спорт»
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