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Александр Шлеменко заявил о готовности провести поединок с Овечкиным по правилам ММА

Экс-чемпион Bellator назвал потенциальный бой интересным с точки зрения заработка.
30 августа 2023 14:09
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что готов сразиться с Александром Овечкиным, однако посоветовал хоккеисту обратить больше внимания на бокс.

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«В целом, конечно, было бы интересно чисто с точки зрения заработка. И вообще, в плане медийности был бы интересный соперник. Конечно, это было бы интересно, если это правда, не шутки, не гипотетический идея. Вряд ли Овечкин опозорится. Он спортсмен, немолодой, то есть не новичок. Многого добился, подраться любитель. Русский парень, простой. Поэтому он точно не опозорится. Каких-то супер вершин достичь, мне кажется, конечно, тяжеловато будет. Тем более сейчас: возраст больше подходит для дебюта в другом виде спорта. В случае Овечкина, я думаю, было бы проще дебютировать в профессиональном боксе. Тем более это сейчас тренд по всему миру. Именно к боксу значительно проще подготовиться, чем к ММА», - заявил Шлеменко.

Напомним, российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на YouTube-шоу рэпера Басты «Вопрос ребром» сказал, что готов провести бой в поп-ММА за $5 млн.

источник: «Советский спорт»
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