Александр Емельяненко принял ислам

Известный тренер по смешанным единоборствам Рамазан Исмаилов сообщил, что российский боец Александр Емельяненко стал мусульманином.

«Александр принял ислам. Поздравляю от души», – написал он, сопроводив пост фотографией тяжеловеса и эмодзи в виде сердечка.

В эти дни 43-летний Емельяненко находится в Ингушетии. Там он проходит курс реабилитации от алкогольной зависимости и готовится к следующему бою.

Ранее сообщалось, что следующий поединок Александр Емельяненко проведет в октябре, а его соперником станет российский тяжеловес Вячеслав Дацик.