Александр Емельяненко принял ислам

Известный тренер по смешанным единоборствам Рамазан Исмаилов сообщил, что российский боец Александр Емельяненко стал мусульманином.
«Александр принял ислам. Поздравляю от души», – написал он, сопроводив пост фотографией тяжеловеса и эмодзи в виде сердечка.
В эти дни 43-летний Емельяненко находится в Ингушетии. Там он проходит курс реабилитации от алкогольной зависимости и готовится к следующему бою.
Ранее сообщалось, что следующий поединок Александр Емельяненко проведет в октябре, а его соперником станет российский тяжеловес Вячеслав Дацик.
источник: «Советский спорт»