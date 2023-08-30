ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Александр Емельяненко принял ислам

Вот это поворот.
30 августа 2023 20:43
автор: Артур Гичунцев

Известный тренер по смешанным единоборствам Рамазан Исмаилов сообщил, что российский боец Александр Емельяненко стал мусульманином.

«Александр принял ислам. Поздравляю от души», – написал он, сопроводив пост фотографией тяжеловеса и эмодзи в виде сердечка.

В эти дни 43-летний Емельяненко находится в Ингушетии. Там он проходит курс реабилитации от алкогольной зависимости и готовится к следующему бою.

Ранее сообщалось, что следующий поединок Александр Емельяненко проведет в октябре, а его соперником станет российский тяжеловес Вячеслав Дацик.

источник: «Советский спорт»
Асбаров поделился своими ожиданиями от боя с экс-претендентом на титул чемпиона мира 
Поединок пройдёт в Москве 28 октября. 
30.08.2023 20:00
ММА
автор: Никита Плохих
Боец АСА рассказал о желании провести поединок с чемпионом UFC Волкановски
Туменов назвал сильные стороны австралийского бойца.
30.08.2023 16:57
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Шлеменко заявил о готовности провести поединок с Овечкиным по правилам ММА
Экс-чемпион Bellator назвал потенциальный бой интересным с точки зрения заработка.
30.08.2023 14:09
ММА
автор: Элина Бурина
Джонс признался, что нервничает перед боем против Миочича
Поединок состоится 11 ноября.
30.08.2023 09:39
ММА
автор: Артур Гичунцев
Андрей Корешков: я готов провести поединок с Овечкиным, почему нет
Ранее Александр Овечкин заявил, что готов дебютировать в ММА за такую же сумму.
29.08.2023 18:49
ММА
автор: Никита Плохих
Олег Тактаров: за 5 миллионов долларов я готов провести хоть 10 поединков, на льду и в коньках
Ранее Александр Овечкин заявил, что готов дебютировать в ММА за такую же сумму.
29.08.2023 17:09
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Овечкин рассказал, за какой гонорар дебютировал бы в MMA
Речь о достаточно крупной сумме.
29.08.2023 14:27
ММА
автор: Александр Кожевников
Полиция арестовала подозреваемого в попытке взлома дома президента UFC
Полиция арестовала подозреваемого в попытке взлома дома президента UFC
Уайт поблагодарил правоохранительные органы.
29.08.2023 12:08
ММА
автор: Максим Скороходов
Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на 9-е место в рейтинге полулегкого веса UFC
Российский боец Мовсар Евлоев поднялся на 9-е место в рейтинге полулегкого веса UFC
Ранее он располагался на 10-й позиции.
29.08.2023 10:19
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.