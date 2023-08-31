Член команды Фёдора Емельяненко оценил переход чемпиона Bellator Немкова в тяжёлый дивизион

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» член команды Федора Емельяненко Кирилл Сидельников высказался о шансах Вадима Немкова в тяжёлом весе и дал оценку возможного перехода в UFC.

«На самом деле, это правильное решение Вадима. Об этом давно уже были разговоры. Я знаю, что в межсезонье он весит как «тяж» — под 110 кг, а то и побольше. Поэтому он с таким весом работает, чувствует себя отлично, и никаких проблем быть не должно. Кто с Вадимом тренируется, знают его возможности — он «тяжам» не уступал никогда. Я думаю, он громко заявит о себе в тяжёлом весе.

Переходить в UFC Немкову, наверное, можно, но здесь всё будет зависеть от него. Я так понимаю, что у Вадима сейчас и гонорары, и условия в Bellator такие, которые ему нравятся. Если в UFC смогут как-то заинтересовать Вадима, то он может перейти туда. А так соглашаться на меньшее я не вижу смысла», — заявил Сидельников.

Ранее о перспективах Немкова в тяжёлом весе также высказался экс-чемпион Bellator Андрей Корешков, отметив хорошие шансы Вадима в новом дивизионе.