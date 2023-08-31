ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Член команды Фёдора Емельяненко оценил переход чемпиона Bellator Немкова в тяжёлый дивизион

Сидельников также отметил, что все, кто тренируется с бойцом, знают, что он никогда не уступал «тяжам».
31 августа 2023 15:24
автор: Элина Бурина

В беседе с корреспондентом «Советского спорта» член команды Федора Емельяненко Кирилл Сидельников высказался о шансах Вадима Немкова в тяжёлом весе и дал оценку возможного перехода в UFC.

«На самом деле, это правильное решение Вадима. Об этом давно уже были разговоры. Я знаю, что в межсезонье он весит как «тяж» — под 110 кг, а то и побольше. Поэтому он с таким весом работает, чувствует себя отлично, и никаких проблем быть не должно. Кто с Вадимом тренируется, знают его возможности — он «тяжам» не уступал никогда. Я думаю, он громко заявит о себе в тяжёлом весе.

Переходить в UFC Немкову, наверное, можно, но здесь всё будет зависеть от него. Я так понимаю, что у Вадима сейчас и гонорары, и условия в Bellator такие, которые ему нравятся. Если в UFC смогут как-то заинтересовать Вадима, то он может перейти туда. А так соглашаться на меньшее я не вижу смысла», — заявил Сидельников.

Ранее о перспективах Немкова в тяжёлом весе также высказался экс-чемпион Bellator Андрей Корешков, отметив хорошие шансы Вадима в новом дивизионе.

источник: «Советский спорт»
Экс-чемпион Bellator - о перспективах Немкова в тяжёлом весе: новый пояс не за горами
Экс-чемпион Bellator - о перспективах Немкова в тяжёлом весе: новый пояс не за горами
Также Андрей Корешков оценил шансы Немкова перейти в UFC. 
31.08.2023 14:58
ММА
автор: Элина Бурина
Джон Джонс рассказал, почему зрители любят Шона О'Мэлли
Мнение чемпиона UFC в тяжёлом весе.
31.08.2023 11:45
ММА
автор: Виталий Овсянников
Немков отказался от титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе
Немков отказался от титула чемпиона Bellator в полутяжёлом весе
Ранее сообщалось, что россиянин может подписать контракт с UFC.
31.08.2023 11:01
ММА
автор: Виталий Овсянников
Россиянин Павлович станет запасным на титульный поединок UFC между Джонсом и Миочичем
Россиянин Павлович станет запасным на титульный поединок UFC между Джонсом и Миочичем
Поединок намечен на 11 ноября.
31.08.2023 10:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Александр Емельяненко принял ислам
Вот это поворот.
30.08.2023 20:43
ММА
автор: Артур Гичунцев
Асбаров поделился своими ожиданиями от боя с экс-претендентом на титул чемпиона мира 
Поединок пройдёт в Москве 28 октября. 
30.08.2023 20:00
ММА
автор: Никита Плохих
Боец АСА рассказал о желании провести поединок с чемпионом UFC Волкановски
Туменов назвал сильные стороны австралийского бойца.
30.08.2023 16:57
ММА
автор: Никита Плохих
Александр Шлеменко заявил о готовности провести поединок с Овечкиным по правилам ММА
Экс-чемпион Bellator назвал потенциальный бой интересным с точки зрения заработка.
30.08.2023 14:09
ММА
автор: Элина Бурина
Джонс признался, что нервничает перед боем против Миочича
Поединок состоится 11 ноября.
30.08.2023 09:39
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.