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В Сети появилось видео жесткой драки с участием Вагаба Вагабова и Магомеда Магомедова

Участники конфликта уже доставлены в полицию.
В Сети появилось видео жесткой драки с участием Вагаба Вагабова и Магомеда Магомедова
01 сентября 2023 15:29
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автор фото: AMC Fight Nights

В Сети активно обсуждают видеоролик, на котором мужчины, похожие на Вагаба Вагабова и Магомеда Магомедова, устроили драку в центре Махачкалы.

Судя по ролику, конфликт начался на тротуаре, но позже перерос в стрельбу на проезжей части. О пострадавших пока нет никакой информации. Видео конфликта можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что у Вагабова и Магомедова произошла стычка на финансовой почве. По некоторым данным, действующий чемпион AMC Fight Nights задолжал Магомедову деньги, но отказался возвращать их. В конфликте приняли участие друзья спортсменов, один из которых и спровоцировал стрельбу.

По последней информации, 7 человек уже доставили в отделение полиции. Мужчинам грозит статья о хулиганстве.

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