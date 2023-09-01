В Сети появилось видео жесткой драки с участием Вагаба Вагабова и Магомеда Магомедова

В Сети активно обсуждают видеоролик, на котором мужчины, похожие на Вагаба Вагабова и Магомеда Магомедова, устроили драку в центре Махачкалы.

Судя по ролику, конфликт начался на тротуаре, но позже перерос в стрельбу на проезжей части. О пострадавших пока нет никакой информации. Видео конфликта можно посмотреть здесь.

Ранее сообщалось, что у Вагабова и Магомедова произошла стычка на финансовой почве. По некоторым данным, действующий чемпион AMC Fight Nights задолжал Магомедову деньги, но отказался возвращать их. В конфликте приняли участие друзья спортсменов, один из которых и спровоцировал стрельбу.

По последней информации, 7 человек уже доставили в отделение полиции. Мужчинам грозит статья о хулиганстве.