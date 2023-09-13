Член команды Фёдора Емельяненко назвал фаворита в реванше Шевченко и Грассо

Шевченко доказала всем, что женские бои могут быть зрелищными и красивыми, а в этой весовой категории лучше Валентины нет никого, заявил член команды Фёдора Емельяненко Кирилл Сидельников в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

«Да, я думаю, ей удастся вернуть пояс. Валентина Шевченко - такой боец, на которого интересного смотреть, очень прогрессирующий. Честно, она мне очень импонирует. Валентина доказала всем, что женские бои имеют право быть, и действительно, это может быть зрелищно и красиво. Мне кажется, в первый их бой она немножко недооценила соперницу.

Сейчас, я думаю, она уберёт все свои ошибки и заберёт пояс. Потому что, лично моё мнение, в этой весовой категории круче Валентины уже нет никого и не может быть на данный момент. То поражение - больше дело случая. То есть это не было случайной оплошностью, скорее Валентина вышла не на том эмоциональном фоне, думала, что сейчас всех соперниц сломает, переест, заплюёт. Это её наказало. Её возвышенность и недооценка соперницы сыграли свою роль. В предстоящем реванше я вижу фаворитом Валентину», - сказал Сидельников.

Напомним, Шевченко и Грассо провели схватку в рамках UFC 285. 29-летняя мексиканка одержала победу, а Валентина потребовала незамедлительного реванша.