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Минеев после боя с Карвалью заявил, что вновь отправляется в зону СВО

16 сентября 2023 09:28
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о свой службе в зоне СВО.

Отметим, что накануне 33-летний спортсмен провел в Элисте поединок по правилам кикбоксинга против Рафаэля Карвальо из Бразилии. Минеев победил соперника нокаутом во втором раунде.

Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира в Элисте

«У мeня еще 1,5 года по контрaкту службы в армии. Я здeсь сегодня все завершил, завтра уже отправляюсь в зoну СВО. Если мне комaндование одобрит еще один отпуcк, тогда получится провести еще один бoй. Вот буду максимум от сeбя делать, чтобы мнe дали еще один отпуск. Буду проситься на сaмые сложные задачи и оправдывать свoи отпуска частые усиленной работой на службе», — приводит телеканал «РЕН ТВ» слова Минеева.

Ранее спортсмен заявил, что получил контузию в зоне проведения СВО.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира в Элисте
Минеев нокаутировал Рафаэля Карвальо во втором раунде турнира в Элисте
Ранее россиянин заявил, что получил контузию.
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