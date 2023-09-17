Шевченко провела бой с Грассо со сломанным большим пальцем

Стала известна деталь титульного боя между мексиканкой Алексой Грассо и Валентиной Шевченкой из Кыргызстана.

Напомним, что их поединок в Лас-Вегасе завершился вничью. Гроссо сохранила чемпионский пояс.

Ничья, равная поражению. Шевченко не смогла взять реванш у мексиканки

Как сообщает на своей странице в соцсети обозреватель Аарон Бронстетер, в первом раунде боя Шевченко сломала большой палец. Спортсменка задумывалась о том, стоит ли продолжить поединок до конца.

Первая встреча бойцов состоялась в марте. Шевченко уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и уступила титул.