Боец команды Фёдора Емельяненко словами «от таких предложений не отказываются» оценил дебют в боксе 

Боец команды Фёдора Емельяненко Кирилл Сидельников проведёт первый в карьере боксерский поединок с представителем Марокко Нидалем Бикири.

Россиянин заявил корреспонденту «Советского спорта», что без сомнений принял этот вызов, поскольку от таких предложений не отказываются.

«Бокс мне импонирует давно, хотел попробовать себя в чём-то новом. Очень рад, что удастся попробовать себя в поединке с таким классным соперником. Ну и конечно, само предложений было очень приличным, от таких не отказываются», - сказал Сидельников.