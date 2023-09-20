Уайт заявил, что UFC придётся провести третий бой между Шевченко и Грассо

Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что Валентина Шевченко из Кыргызстана и мексиканка Алекса Грассо проведут третий очный поединок.

Напомним, что в ночь на 17 сентября в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 227. В титульном бою наилегчайшего веса Грассо провела реванш с Шевченко. Поединок продлился пять раундов и завершился вничью. Пояс остался у мексиканки.

«Если захотят завершить трилогию, давайте это сделаем». Грассо — о ещё одном поединке с Шевченко

«Нам придётся провести реванш. Мы это сделаем – это будет правильно. Это бой, который должен состояться, да», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Первая встреча бойцов состоялась в марте. Шевченко уступила удушающим приёмом в четвёртом раунде и уступила титул Грассо.