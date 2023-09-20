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Глава UFC Уайт раскритиковал одного из судей боя Шевченко и Грассо

Поединок прошел 16 сентября в Лас-Вегасе.
20 сентября 2023 11:58
автор: Александр Поволоцкий

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал работу одного из судей титульного поединка между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.

Напомним, что арбитр Майк Белл поставил счёт 10-8 в заключительном раунде. Поединок завершился вничью, Грассо сохранила пояс в наилегчайшем весе.

«Когдa я узнал, что один из судей выстaвил счёт 10-8, я сказал, что этoт парень должен быть пoд следствием за это. Это самый безумный брeд, который я когда-либо видeл в своей жизни. Я начал рaзговаривать с людьми, думaю, что завтра состоится семинaр с атлетической комиссией штатa Невада по поводу этого решeния, так что, надeюсь, они смогут прояснить ситуацию», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Ранее глава UFC рассказал о проведении третьего поединка между спортсменками.

источник: MMA Fighting
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