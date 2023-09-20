Боец ACA - о поединке Шлеменко и Резникова: не хотел бы смотреть их бой

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» белорусский боец ACA Артём Дамковский высказался против идеи организации боя между экс-чемпионом Bellator в среднем весе россиянина Александра Шлеменко и финалиста Гран-при легковесов АСА казахстанца Артема Резникова.

«Вообще не знаю, зачем этот бой Шлеменко и Резникову. Саша Шлеменко - большая история. И сейчас если выиграет, то ничего такого не случится, а если проиграет Резникову... Ну выиграет Артём у ветерана. Я бы не хотел этот бой смотреть. Пусть Саша бьётся с бойцами своего возраста и закатывает бои для своих фанатов», - сказал Дамковский.

Ранее российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко объяснил необходимость реванша с Александром Иличем из Сербии.