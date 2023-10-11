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Коста не сможет выйти на бой против Чимаева на UFC 294

Поединок должен был пройти на турнире в Абу-Даби.
11 октября 2023 08:52
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский боец Пауло Коста не сможет принять участие в бое против россиянина Хамзата Чимаева на UFC 294.

Поединок был запланирован на 21 октября.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист ESPN Бретт Окамото,причиной срыва боя стала травма руки южноамериканского спортсмена. Косте недавно пришлось прибегнуть к операции и он не успеет восстановиться. UFC ищет замену бразильцу.

Ранее стало известно, что австралиец Александр Волкановски заменит травмированного Чарльза Оливейру в титульном бою против Ислама Махачева.

Оливейра снялся с боя с Махачевым на UFC 294 из-за травмы, его заменит Волкановски

источник: «Советский спорт»
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