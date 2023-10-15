Гаджиев назвал фаворита в бое Хамзат Чимаев — Камару Усман

Российский промоутер и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал корреспонденту «Советского спорта», кого видит фаворитом в поединке Хамзата Чимаева и Камару Усмана. Этот бой пройдёт 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чимаев не является явным фаворитом. У него есть преимущество, потому что Усман вышел на коротком уведомлении, потому что это бой из трёх раундов. Усман смотрится гораздо лучше в боях из пяти раундов. В поединке с такими бойцами нельзя говорить, что над ними кто-то доминирует. Мне кажется, что шансы близки к равным.

Чимаев — россиянин, поэтому мы априори за него болеем. Объективно говоря, Усман вышел на коротком уведомлении. Это плохо для него. Хотя, как я уже упомянул, считаю, что формат из пяти раундов был бы для него интереснее. Шансы примерно 57 на 43, если рассматривать в процентах», — ответил Гаджиев.

Отметим, что для Камару Усмана это будет первый бой в UFC в среднем весе. Ранее американец нигерийского происхождения выступал в полусреднем весе.

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