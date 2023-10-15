Гаджиев — о замене соперника в титульном бою Махачева: бой с Волкановски зрелищнее для 99% зрителей

Президент Fight Nights Global и российский промоутер Камил Гаджиев заявил корреспонденту «Советского спорта», что бой с Волкановски — не самый принципиальный поединок в карьере Махачева.

«Мне интереснее бой с Волкановски. Этот поединок был достаточно равным, с небольшим преимуществом Ислама. А бой с Оливейрой был односторонним. Бой с Волкановски зрелищнее для 99% зрителей. Не думаю, что этот поединок можно назвать самым принципиальным в карьере Махачева. Я думаю, что всё ещё впереди», — сказал Гаджиев.

Ислам Махачев рассказал, кто составит для него тактику на предстоящий поединок, который возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.