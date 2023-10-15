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«Я не верю в его победу». Камил Гаджиев — о возможном возвращении Александра Емельяненко

Российский промоутер также отметил, против кого Александру будет бороться сложнее после реабилитации.
15 октября 2023 13:01
автор: Никита Плохих

Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев оценил шансы Александра Емельяненко на возвращение в октагон после реабилитации. Также российский промоутер рассказал корреспонденту «Советского спорта» в поединке с каким бойцом у Емельяненко больше шансов на победу.

«Действительно, вопрос в том, сможет ли он подготовиться. Реабилитироваться - одно дело, а прийти в форму и быть готовым к бою - уже сложнее. К поединку с Дациком тренироваться нужно долго и упорно. С Кокляевым ему будет легче как минимум потому, что Миша - не профессиональный боец. Он дерётся очень редко. Я не верю в победу Емельяненко после возвращения, если бой будет с Дациком. В поединке с Кокляевым — возможно», заявил Гаджиев.

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источник: «Советский спорт»
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