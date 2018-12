Хабиб Нурмагомедов: Для женщин есть отличный совет – будьте бойцами внутри своего дома

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время своей поездки в Саудовскую Аравию принял участие в пресс-конференции, на которой, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков, высказался о своем отношении к женщинам-бойцам.

«Для женщин у меня есть отличный совет – будьте бойцами внутри своего дома, – сказал Нурмагомедов. – Еще один совет – всегда добивайте своего мужа. Лучше сражайтесь с ним», – пошутил Нурмагомедов.

Khabib just triggered every single feminist on the planet😂😂 pic.twitter.com/cE4DKquiFg