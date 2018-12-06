Хабиб Нурмагомедов: Для женщин есть отличный совет – будьте бойцами внутри своего дома - Советский спорт
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    • ММА06 декабря 2018 10:20Автор: Липкин Антон

    Хабиб Нурмагомедов: Для женщин есть отличный совет – будьте бойцами внутри своего дома

    Российский боец рассказал, как относится к женщинам-бойцам.

    Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов во время своей поездки в Саудовскую Аравию принял участие в пресс-конференции, на которой, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков, высказался о своем отношении к женщинам-бойцам.

    «Для женщин у меня есть отличный совет – будьте бойцами внутри своего дома, – сказал Нурмагомедов. – Еще один совет – всегда добивайте своего мужа. Лучше сражайтесь с ним», – пошутил Нурмагомедов.

    Напомним, 6 октября 30-летний российский боец впервые защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора из Ирландии.

    #ufc#нурмагомедов хабиб#смешанные единоборства
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