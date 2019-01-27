Экс-чемпион UFC дал прогноз на бой Емельяненко и Бейдера - Советский спорт
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ММА27 января 2019 06:37Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Экс-чемпион UFC дал прогноз на бой Емельяненко и Бейдера

Поединок состоится сегодня, 27 января.

Бывший чемпион UFC Джош Барнетт дал комментарий перед боем россиянина Федора Емельяненко и американца Райана Бейдера.

"Это будет отличный бой, Федор – большой парень, у него быстрые руки, отличная ударная техника.

Бейдер – сильный борец, у него отличные физические кондиции, но я думаю, что Федор победит его первым", – заявил Барнетт, чьи слова приводит ТАСС.

Встреча пройдет в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. "Советский спорт" ведет текстовую трансляцию с турнира.

#ufc#смешанные единоборства#бейдер райан#емельяненко федор
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