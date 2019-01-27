Эдгард Запашный: Федор, мне кажется, не включился. Не вошел в боевой режим

ММА 27 января 2019 12:43 Источник: Sport24.ru Автор: Гичунцев Артур

Сегодня, 27 января, россиянин проиграл нокаутом в финале Гран-при Bellator американцу Райану Бейдеру.

Дрессировщик, артист цирка Эдгард Запашный, являющийся членом команды Федора Емельяненко, прокомментировал поражение российского бойца.

"Бейдер готовился к такому удару. Видно было. В итоге смог достать. А Федор, мне кажется, не включился. Не вошел в боевой режим. Такое ощущение. Но он проиграл, Бейдер молодец.

Мы поговорили после боя, я показал ему поединок. Мы не обсуждали дальнейшую его карьеру, но Федор еще не принял решение. Думаю, ему нужно взять перерыв, посоветоваться с женой", – цитирует Запашного Sport24.ru.

Для 42-летнего Емельяненко это поражение стало шестым в карьере при 38 победах в смешанных единоборствах.

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