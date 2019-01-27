Камил Гаджиев: Зачем новому поколению смотреть на такого Емельяненко?

ММА 27 января 2019 15:58 Источник: Телеканал «360°» Автор: Липкин Антон

Российский боец потерпел шестое поражение в карьере, проиграв Бейдеру.

Президент компании Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал будущее российского бойца Федора Емельяненко после поражения от американца Райана Бейдера на 35-й секунде первого раунда финала Гран-при Bellator в тяжелом весе.

«Думаю, что это (завершение карьеры) было бы логично, – приводит слова Гаджиева официальный сайт телеканала «360°». – Время обязывает быть в лучшей форме, чем Федор сейчас.

Сможет он быть в лучшей форме, чем сейчас? Скорее всего, уже нет. Он на самом деле провел неплохой год с двумя победами. На этой волне закончить можно. А если еще раз такое поражение случится, то негатив будет сильный.

Федор влияет на аудиторию единоборств. Мы-то знаем другого Федора. Сейчас растет новое поколение, и зачем им на такого Федора смотреть».

Напомним, бой с Бейдером стал для 42-летнего Емельяненко 45-м за карьеру в MMA. Он потерпел шестое поражение.