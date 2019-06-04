Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC. Он может подраться с Сен-Пьером

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с лигой. Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото со ссылкой на менеджера бойца Али Абдель-Азиза.
По его информации, россиянин подписал новое соглашение с возможностью провести поединок против канадца Жоржа Сен-Пьера, который ранее объявил о завершении карьеры.
Добавим ,что за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 27 боев и одержал 27 побед.
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