Нганноу нокаутировал дос Сантоса в первом раунде

Бой прошел в ночь на 30 июня в Миннеаполисе (США) и продлился 1 минуту и 10 секунд, завершившись техническим нокаутом бразильца.

Таким образом, Нганноу одержал 14-ю победу в 17 поединках, а Дос Сантос потерпел шестое поражение в 27 боях.

🇨🇲 Cameroon stand up!! Francis Ngannou is the scariest dude on the planet right now. Absolutely destroys one of the best heavyweights in history. Punches ~* a damn jackhammer. #UFCMinneapolis pic.twitter.com/Cu8cR6J352