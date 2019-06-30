Нганноу нокаутировал дос Сантоса в первом раунде - Советский спорт
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30 июня 2019 09:34ММА

Нганноу нокаутировал дос Сантоса в первом раунде

Француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу одержал победу над бразильцем Джуниором дос Сантосом на турнире UFC on ESPN 3.

Бой прошел в ночь на 30 июня в Миннеаполисе (США) и продлился 1 минуту и 10 секунд, завершившись техническим нокаутом бразильца.

Таким образом, Нганноу одержал 14-ю победу в 17 поединках, а Дос Сантос потерпел шестое поражение в 27 боях.

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